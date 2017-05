Bremen gegen die DFL: Innensenator Ulrich Mäurer bei der Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht. (Frank Thomas Koch)

Verhandelt wird über eine Klage der DFL gegen einen entsprechenden Gebührenbescheid aus Bremen für das Heimspiel gegen den HSV im April 2015. Für dieses Spiel fordert Bremen 425.718 Euro von der DFL. Nicht die Gesamtkosten für den Polizeieinsatz, wohlbemerkt. Bei dem Gebührenbescheid geht es lediglich um "zusätzliche Kosten" für ein sogenanntes Risikospiel.

So werden von den Sicherheitsbehörden Spiele genannt, bei denen mit erheblichen Auseinandersetzungen der rivalisierenden Fans zu rechnen ist. In der Regel betrifft dies pro Saison zwei oder drei Spiele. Um bei diesen Partien die Sicherheit gewährleisten zu können, sind erheblich mehr Polizisten im Einsatz als bei anderen Spielen, zum Teil deutlich über 1000. Bei "normalen" Spielen reichen 100 bis 150.

Die zusätzlichen Kosten für die Risikospiele können nicht dem Steuerzahler aufgehalst werden, argumentiert die Bremer Innenbehörde. Und versucht deshalb, die DFL über Gebührenbescheide an den Polizeikosten zu beteiligen.

Die Fußball Liga hält dagegen, dass die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung eine staatliche Aufgabe sei. Und hat deshalb nicht nur Widerspruch gegen die bislang eingegangenen Gebührenbescheide eingelegt - seit 2014 sind sechs Spiele betroffen, es geht inzwischen um eine Summe von weit über einer Million Euro -, sondern auch angekündigt, notfalls durch alle Instanzen gegen die Stadt Bremen zu klagen.

Der erste Schritt auf diesem möglichen Weg findet seit 10 Uhr in Saal 4 des Justizzentrums am Wall statt.

Das Verwaltungsgericht unterscheidet zwischen zwei gesetzlichen Ebenen - die, die die eigentliche Gebührenerhebung betrifft und die verfassungsrechtliche Ebene. Das Gericht erörterte zunächst die untergesetzliche Ebene. Hier steht es nach der Vorberatung der Richter sozusagen 2:1 für die DFL: Das Verwaltungsgericht stimmte den Bremern zu - die DFL ist Veranstalter und konnte deshalb für die Gebühren herangezogen werden. Allerdings haben die Richter Bedenken, dass Bremen nur die DFL und nicht auch Werder Bremen eine Rechnung geschickt hat, ohne dies in seinem Bescheiden an die DFL zu begründen. Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Gebührenbescheids haben die Richter zudem, was dessen Höhe betrifft. Diese Höhe sei für die DFL nicht hinreichend vorhersehbar.

Hinsichtlich der verfassungsrechtlichen Bewertung hat das Verwaltungsgericht keine Bedenken gegen die von Bremen erhobenen Gebühren. Nach einer kurzen Verhandlungspause erörterte die Vorsitzende Richterin hierzu die Position des Gerichts. Es hält den erforderlichen individuell zurechenbaren Vorteil für den Veranstalter durch den Polizeieinsatz für gegeben. Der sei die gefahrlose Teilnahme der Besucher an dem Spiel und eine störungsfreie Durchführung der Veranstaltung.

