Jürgen Conrad mit dem sechs Wochen alten Eichhörnchen Emil. (Frank Thomas Koch)

Am Rande von Bremen lebt Jürgen Conrad zusammen mit seiner Lebensgefährtin und seinen zwei Hunden. Seit neun Jahren betreibt er dort ehrenamtlich eine Auffangstation für Eichhörnchen. Aus ganz Deutschland werden verwaiste und verletzte Tiere zu ihm gebracht. Seine inzwischen professionelle Auffangstation finanziert Conrad durch Spenden und Einnahmen, die er mit einem Glücksrad auf Festen erzielt. Das ging viele Jahre lang gut. Doch jetzt gibt es Ärger. Conrads Vermieter Fred Mester befürchtet eine Verwahrlosung des Hauses und des Grundstücks. Und fordert, dass Conrad die Eichhörnchen-Haltung aufgibt.

Im Souterrain des Hauses stehen drei große Volieren, in denen Conrad die Eichhörnchen unterbringt. Conrad spricht vom „Souterrain“ des Hauses, nicht vom Keller, das ist ihm wichtig. „Das Haus war mal das ehemalige Ortsamt. Man sieht ja, dass es auch einen eigenen Eingang zum Souterrain hat.“ Deshalb gebe es genügend frische Luft und Licht in dem Raum. Vermieter Mester hingegen bezeichnet die Räumlichkeiten mit den Eichhörnchen-Volieren konsequent als Keller.

Bereits im Januar dieses Jahres erhielt Conrad eine Aufforderung von seinem Vermieter. Darin verlangte Mester, der 16 Jahre lang ehrenamtlich Ortsamtsleiter war, dass das Halten der Eichhörnchen beendet wird. Er setzte eine Frist bis zum 30. Juni 2017. Da sie nicht eingehalten wurde, folgte nun die Abmahnung durch einen Rechtsanwalt. Nach Mesters Auffassung ist das Betreiben der Auffangstation eine Zweckentfremdung von Wohnraum. Außerdem fielen Eichhörnchen nicht unter die Erlaubnis für Haustierhaltung, da es sich um Wildtiere handele. Mester: „Im Mietvertrag steht nur, dass Hunde- und Katzenhaltung erlaubt ist.“ Conrad sieht das völlig anders. Seiner Meinung nach ist laut Mietvertrag jedwede Tierhaltung erlaubt.

Darum geht's im Streit zwischen Jürgen Conrad und seinem Vermieter: Im Souterrain bieten drei Volieren verwaisten Eichhörnchen ein Zuhause. (Frank Thomas Koch)

Was sagen die Rechtsexperten vom Deutschen Tierschutzbund dazu? Ihnen sei zwar kein entsprechendes Urteil zur Haltung von Wildtieren bekannt. Dennoch ist ihrer Ansicht nach „die Haltung von Eichhörnchen qualitativ nicht anders als etwa die von Kaninchen im Außenbereich“. Sie kommen zu dem Schluss, dass die Haltung der Eichhörnchen nicht ohne Weiteres verboten werden könne, sollte der Mietvertrag tatsächlich nur von „Tierhaltung“ sprechen und kein Genehmigungsvorbehalt bestehen. Ein Verbot sei dann nur möglich, wenn konkrete Gesundheitsgefahren bestünden.

Vermieter Fred Mester gegen Mieter Jürgen Conrad – ein Ende des Streits ist nicht in Sicht. Hinzu kommt, dass beide auch noch direkte Nachbarn sind. „Seit ungefähr zwei Jahren haben wir jetzt Streit. Davor waren wir sogar per du“, erzählt Conrad. Doch das sei jetzt vorbei. Immer wieder habe es kleine Nachbarschaftsstreitigkeiten gegeben. „Zum Beispiel, weil mein Efeu angeblich zu zehn Prozent auf sein Grundstück wächst“, sagt Conrad. Mester hingegen hat größte Sorge, dass der Garten seines vermieteten Hauses zunehmend verwildert. Er sagt: „Sehen Sie sich doch die langsame Verwahrlosung da drüben an.“

Verbot gefordert

Und in der Tat wirkt das Grundstück zwar idyllisch, aber auch verwildert. Und die Haltung der Eichhörnchen geht ebenfalls nicht spurlos am Haus vorbei, es riecht ein wenig streng. Auch wenn Jürgen Conrad sagt, dass er großen Wert auf die Säuberung der Volieren lege und sie speziell so gebaut habe, dass sie gut mit einem Dampfreiniger zu säubern seien.

Besonders empört ist Conrad darüber, dass sein Vermieter erst nach so vielen Jahren ein Verbot der Eichhörnchen-Auffangstation fordert. Denn der sei über die Tierhaltung schon immer informiert gewesen. „Er wusste, was hier passiert“, sagt Conrad. „Selbst das Fernsehen war ja schon hier und hat berichtet.“ Doch Fred Mester sieht auch das anders. Er habe erst vor Kurzem von den Eichhörnchen erfahren. Und überhaupt hätten die Kellerräume seines Wissens nach vor sechs Jahren noch als Schlafzimmer gedient.

Jürgen Conrad will sich sein Projekt, das für ihn „aktiver Naturschutz“ ist, keinesfalls vom Vermieter verbieten lassen. Wenn nötig, werde er vor Gericht gegen das Verbot vorgehen. Zur Zeit beherbergt er neun Eichhörnchen und hat in der vergangenen Woche 17 Nager ausgewildert. Neben den Tieren, die er auswildert, gibt er mehreren behinderten Eichhörnchen in einem großen Gehege in seinem Garten ein Zuhause. Die Auffangstation sei überaus wichtig. „Es gibt keine Alternativen in der Umgebung“, sagt er. Und seine Station an einem anderen Ort neu aufzubauen, sei finanziell sehr aufwendig. „Die Eichhörnchenstation ist mein Lebenswerk, die gebe ich nicht so leicht auf.“