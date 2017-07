Symbolbild. (dpa)

Es begann als absurde Geschichte - und endete mit Verletzten. Am Samstagabend brach nach Angaben der Polizei Bremen an der Haltestelle Roland Center in Huchting ein Streit unter vier Müttern aus. Die Frauen waren mit Kinderwagen unterwegs und wollten offenbar alle in denselben Bus einsteigen. Sie konnten sich jedoch nicht einigen, wer welchen Stellplatz in dem Bus bekommen sollte.

Nachdem die Frauen sich auch körperlich bedrängten, rief eine von ihnen ihren Ehemann hinzu. Die Polizei sei zeitgleich mit dem 27-Jährigen und dessen Bruder eingetroffen und hätte versucht, die Situation zu entspannen. Die beiden jungen Männer hätten daraufhin die Polizisten angegriffen. Der 26-jährige Bruder des Ehemanns habe einer Polizistin einen Faustschlag versetzt. Die Männer hätten heftigen Widerstand geleistet und die Beamten beschimpft, so die Polizei weiter. Zwei Polizisten und die Polizistin seien dabei verletzt worden.

Am Roland Center versammelte sich währenddessen eine Gruppe von etwa 50 Schaulustigen. Die Polizei musste mit einem Großaufgebot ausrücken und Platzverweise erteilen. Die Brüder seien vorläufig festgenommen worden, hieß es von der Polizei Bremen weiter. Gegen sie werde nun wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. (wk)