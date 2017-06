Das Südbad bleibt in diesem Jahr während der gesamten Sommerferien geschlossen. (Frank Thomas Koch)

Üblich sind drei Wochen, in diesem Jahr werden es aber sechs: Im Südbad stehen umfangreiche Sanierungsarbeiten an, und deshalb bleibt das Hallenbad in den gesamten Sommerferien vom 22. Juni bis 2. August geschlossen.

Wie die Bremer Bäder GmbH mitteilt, ist im Südbad am Neustadtswall ein "hygienischer Umbau des gesamten Wassernetzes" geplant. Dabei sollen auch die Duschen erneuert und die komplette Warmwasserbereitung im Keller ausgetauscht werden. Die konventionelle Warmwasser-Vorratsspeicherung werde durch ein Durchlaufprinzip ersetzt, so die Bäder-Gesellschaft. Dadurch speichert die Warmwasserbereitung Heizungs- und kein Warmwasser.

Darüber hinaus werden auch die Decken in den Dusch- und WC-Bereichen neu gestaltet sowie dort eine neue Beleuchtung installiert. Im Küchenbereich werden die alten Lamellendecken ausgetauscht, und auch der Einbau einer neuen Großküchenlüftungsdecke steht an. Im Bereich der Sauna wird schließlich noch der Bodenbelag erneuert.

Der Beginn der Sommerferien markiert in Bremen stets den Beginn der jährlichen Schließzeit der Hallenbäder. Als Alternativen stehen die sechs Bremer Freibäder zur Verfügung. Darüber hinaus wird in diesem Jahr die Schließzeit im Hallenbad Huchting verkürzt, betont die Bäder-Gesellschaft.

Die Geschäftsführerin äußert sich erfreut darüber, dass in diesem Jahr in der geplanten Größenordnung in das Südbad investiert werden könne. „Von Jahr zu Jahr werden wir das auch an den anderen Standorten machen, sodass jedes Bad mal dran ist“, erläutert Martina Baden.

Das Freizeitbad Vegesack und das Hallenbad Huchting sind vom 22. Juni bis 14. Juli geschlossen. Das OTeBAD, Schloßparkbad sowie Vitalbad Vahr sind vom 22. Juni bis 2. August geschlossen, das Westbad vom 15. Juli bis 2. August und das Unibad vom 26. Juni bis 6. August.

Weitere Informationen gibt es im Internetportal der Bremer Bäder GmbH (www.bremer-baeder.de).