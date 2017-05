(Karsten Klama)

Die Anfahrt ist vom Hauptbahnhof aus sogar kostenlos. Von dort holt der Großmarkt Bremen seine Gäste mit einem eigens eingerichteten Shuttlebus der BSAG ab, der ab vormittags im Halbstundentakt zwischen Bahnhof und Großmarkt pendeln wird.

Doch auch mit dem regulären öffentlichen Personennahverkehr ist die Überseestadt gut zu erreichen. Die Straßenbahnlinie 3 hält an der Nordstraße/Haltestelle Waller Ring. Von dort aus führt ein etwa 400 Meter langer Fußweg bis zum Gelände des Großmarkts. Die Buslinie 20 verkehrt vom Bremer Hauptbahnhof bis zum Speicher XI und kommt damit dem Großmarktgelände besonders nahe.

Was im Alltag eine verschlossene Welt für sich ist, verwandelt sich an diesem Sonntag in den abwechslungsreichsten Marktplatz der Stadt. Es wird natürlich einen Blumen- und Pflanzenmarkt ­geben sowie Obst, Gemüse und gastronomische Angebote für jeden Geschmack.

Weinkenner werden von Fachleuten des Bremer Ratskellers bedient. Zudem präsentieren Kunsthandwerker aus Bremen und der Region ihre Kreationen. Und die Fietsenbörse – Bremens beliebter Umschlagplatz für Fahrräder – ist wieder für jede Menge Entdeckungen gut.

Zahlreiche Höhepunkte

Hier eine Auswahl der Höhepunkte: Für die Showbühne wurden das HafenRevue Theater (11.30, 14.15 sowie 17.15 Uhr) und die Big Band Walle (12 Uhr) gebucht. Von 15 bis 17 Uhr wird die elfköpfige Soulband Delicious ­Divine für Stimmung sorgen. Die Erzeugermarkthalle wird zum appetitanregenden „Food Market“, in der Schau­küche verarbeitet Sylvio ­Dubberke, Souschef des Restaurants Küche 13, zwischen 11 und 17 Uhr die frischen Produkte des Großmarkts Bremen zu neuen köstlichen Kreationen.

In der Obst- und Gemüsemarkthalle zaubert Küchenmeister Gerhard Hagels von 12 bis 16 Uhr appetitliche Kunststücke aus Melonen, Lauch, Birnen, Radieschen oder Ananas. In der Blumenmarkthalle zeigen Floristinnen und Floristen außergewöhnliche Kreationen, außerdem erhalten Hobbygärtner Tipps zur Bepflanzung von Balkonkästen sowie Blumenkübeln für den Garten.