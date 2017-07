Mit gelben Trikots durch Bremen: Fast 2000 Frauen haben am Sonntag am 4. Deutsche Post Ladies Run teilgenommen. (Christina Kuhaupt)

Fast 2000 Frauen in knallgelben T-Shirts haben am Sonntag beim 4. Ladies Run laufenderweise die Stadt erkundet. „Das ist neuer Rekord in Bremen“, sagte Pressesprecherin Sina Rabus-Schneider. Die Hobbysportlerinnen und Laufneulinge starteten über fünf oder zehn Kilometer. Motivationscoach war Sängerin Lucy Diakovska.

„Das ist Sightseeing auf die sportliche Art“, rief Moderator Cedric Pick in die Menge. Auf dem Marktplatz zu Füßen des Rolands hatten sich Hunderte Schaulustige, Familienangehörige und Freunde eingefunden, um die Läuferinnen anzufeuern. Darunter auch der neunjährige Malte-Jonas Ritter und seine Schwester Liska. Beide hielten ein Schild in Herzform in die Luft, auf dem „Heldin“ stand. Damit war Mama Annik gemeint.

„Ich finde es ganz gut, dass sie läuft“, sagte Malte, „dann bleibt sie fit“. Und wenn die Mama fit ist, glaubt er, „dann kann sie mit mir Fußball und anderen Sport trainieren“. Annik Ritter startete über die Fünf-Kilometer-Distanz. Jaqueline Faltin und Arbeitskollegin Agirman Sozan wagten sich als Lauf-Anfängerinnen an die zehn Kilometer. „Wir nehmen an diesem Lauf teil, weil wir so ein Ziel hatten“, sagte Faltin. „Laufen tut gut. Dabei kann ich alles vergessen und den Kopf frei bekommen.“ Auch Agirman Sozan läuft, weil sie nach eigenen Worten Spaß an der Bewegung hat.

Sängerin Lucy Diakovska heizte den Frauen mit einem kurzen Aufwärmprogramm ein. (Christina Kuhaupt)

Weißes Zeltdorf auf dem Marktplatz

Jörn Hühne und Ralf Spalthoff hatten sich eingefunden, um ihre Ehefrauen anzufeuern. „Und die Tochter“, fügte Spalthoff hinzu. Er selbst hatte einen Tag zuvor am 1. Bremer Brückenlauf teilgenommen. „Heute ist es schön, mal am Rand zu stehen.“ Die Männer versorgten ihre Frauen mit Wasser, Bananen und reichten ihnen Jacken. „Und wir feuern sie natürlich an“, sagte Hühne.

Der Marktplatz glich am Wochenende einem Zeltdorf. Weiße Himmel spannten sich über Stände, an denen die Läuferinnen Kosmetika ausprobierten, Joghurt testeten, sich massieren ließen und an Gewinnspielen teilnahmen. Die Frauen plauschten in leicht aufgeregter, lockerer Atmosphäre. Mitten unter ihnen ein Energiebündel: Lucy Diakovska, ehemalige Sängerin der Frauenband „No Angels“, machte hier und da ein Foto mit Fans, unterhielt sich, gab Tipps. Jessica Brahms ließ sich mit der gebürtigen Bulgarin fotografieren – und war glücklich. „Ich bin mit ihrer Musik aufgewachsen“, sagte Brahms.

„Ich finde es super, dass sie mitläuft. Lucy ist ein Star zum Anfassen.“ Außerdem sei es eine Motivationshilfe, dass ihr Lieblingspromi mitlaufe. „Sie hat mir mit auf den Weg gegeben, dass es nicht auf die Zeit ankommt, sondern darauf, dabei zu sein“, sagte Brahms, ehe sich die Laufanfängerin zum Start begab. Dort heizte Lucy Diakovska den Läuferinnen zu lauter Musik ein: Kniebeuge, hüpfen, dehnen, drehen – „aufwärmen ist wichtig“, rief Diakovska von der kleinen Bühne beim Roland. Nach einem kurzen Regenschauer zeigte sich pünktlich zum Start die Sonne. Lucy reckte die Hände zum Himmel und lachte: „Habt einen tollen Lauf.“ Hunderte Frauen jubelten.

Lauf durch die Bremer Innenstadt

Den Startschuss gab Moderator Cedric Pick. Die Strecke führte die Sportlerinnen durch die Obernstraße, zum Teerhof, über die Wilhelm-Kaisen-Brücke, durch die Wallanlagen und über den Domshof zurück zum Marktplatz. Lucy Diakovska zeigte sich begeistert. „Der Ladies Run stand auf der Kippe“, verriet sie, „aber weil das Interesse so groß ist, soll es in den nächsten Jahren wieder eine Ladies-Run-Serie geben.“ Allein in Bremen habe sich die Teilnehmerzahl in vier Jahren von 600 auf fast 2000 gesteigert. Das Format ziehe vor allem Lauf-Neulinge an.

Diakovska liegt daran, Frauen für den Sport zu begeistern: „Sport ist eine der wunderbarsten Arten, sich vom stressigen Alltag zu befreien und Platz für einen selber zu schaffen“, erklärte die konditionsstarke Sängerin, die zurzeit in Bulgarien für ein Musical-Programm auf der Bühne steht. „Hier kann man schöne Momente mit anderen teilen.“ Privat erlebte sie einen solchen Moment nach dem „Ja“ des Bundestages zur Ehe gleichgeschlechtlicher Paare: „Ich habe mich total gefreut. Auch wenn Frau Merkel gesagt hat, sie kann nicht zustimmen, ist es toll, dass es keinen Fraktionszwang gab“, sagt Diakovska, die nach eigenen Angaben zurzeit nicht liiert ist. „Das zeigt ihre stille Zustimmung.“

Gegen 16.30 Uhr erreichte die erste Zehn-Kilometer-Läuferin nach 42 Minuten und 22 Sekunden das Ziel. Maren Giesecke: „Es war extrem hart. Ich bin an mein Limit gegangen.“ Zweite wurde Claudia Radßuweit, Dritte Sandra Bischoff. Die Schnellste über fünf Kilometer war Paula Rathke.