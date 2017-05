Wohin geht die Reise in den Bremer Kitas? Viele Kindergartengruppen sollen ein zusätzliches Kind aufnehmen – dieser Plan der Bildungsbehörde sorgt für massive Kritik. (Sebastian Kahnert, dpa)

Bremen steckt beim Thema Kinderbetreuung tief im Schlamassel. Natürlich haben auch andere Länder ein Problem mit der Unterbringung ihrer Kinder. Aber in Bremen ist die Lage ganz besonders angespannt: Eltern sind in Aufruhr, Erzieherinnen protestieren, Unternehmen beklagen Standortnachteile durch mangelnde Betreuung.Dass fehlende Kita-Plätze in einem westdeutschen Bundesland einmal ein solches Politikum werden würden, hätte vor ein paar Jahren wohl kaum jemand gedacht.

Bundesweit fehlen fast 300 000 Betreuungsplätze für unter Dreijährige, berechnete zuletzt das Kölner Institut der deutschen Wirtschaft (IW). Überall in der Republik gibt es eine Betreuungslücke für Kleinkinder, besonders groß ist sie in Bremen und Nordrhein-Westfalen. Im vergangenen Jahr gab es in Bremen offiziell 660 Plätze zu wenig – der tatsächliche Betreuungsbedarf war noch deutlich größer.

Keine Alternativen

Und schon jetzt ist absehbar, dass in diesem Sommer wieder rund 600 Kindergartenplätze fehlen würden – wenn, ja wenn man nicht die Gruppen vergrößert. Doch genau das hat die Bildungssenatorin vor. An diesem Dienstag will der Senat beschließen, dass es Gruppen mit bis zu 21 Kindern geben soll. Bisher waren 20 Kinder das Maximum.

Die Pläne rufen bei Elternvertretern und Personalräten von Erziehern Wut und andere emotionale Reaktionen hervor. Personalräte bezeichneten die Pläne der Bildungssenatorin als Kriegserklärung, Elternvertreter forderten gar einen Rücktritt des Bürgermeisters. Manche Kita-Leitungen wollen sich widersetzen und keine zusätzlichen Kinder in ihre Einrichtungen aufnehmen.

Gleichzeitig kann bislang niemand eine Alternative zu der Gruppenvergrößerung nennen. Die Frage, ob Bremen im Sommer noch etwas anderes tun könnte, um für alle Kinder einen Platz zu schaffen, bleibt auf Nachfrage unbeantwortet. Das zentrale Problem: Es fehlt vor allem an Räumen.

Neue Kita-Gebäude werden nicht schnell genug fertig, selbst die Errichtung von Container-Kitas dauert zum Teil zu lange. Für Kinder geeignete Gebäude kann niemand auf die Schnelle aus dem Hut zaubern, vom zusätzlichen Personal, das man in Zeiten des Fachkräftemangels auftreiben muss, ganz zu schweigen.

Geld statt Gruppe?

Manche Elternvertreter sagen nun, Bremen solle lieber die Gruppengröße unangetastet lassen und dafür Eltern ohne Kita-Platz entschädigen. Doch ist das die Lösung, ist das tatsächlich im Interesse von Eltern? Ist es besser, wenn Hunderte Familien keinen Platz für ihr Kind bekommen, dafür aber die Gruppengröße erhalten bleibt? Gut ist das nur für die Eltern, die schon einen Platz für ihr Kind haben.

Andererseits folgt aus einer Gruppengröße von 21 Kindern nicht automatisch eine schlechte Betreuung. In niedersächsischen Kitas sind bis zu 25 Kinder zulässig, wobei diese Gruppengröße nicht immer ausgeschöpft wird. Auch in ostdeutschen Ländern sind die Kindergartengruppen größer, und dort mangelt es nicht so sehr an Kita-Plätzen wie im Westen.

Die Wut der Eltern und Erzieher ist eine Wut, die auf Fehler der Vergangenheit zielt. Und es ist verständlich, dass sich diese Wut nun entlädt. Verständlich ist der Ärger der Elternvertreter, die den Senat seit Jahren auffordern, den Kita-Ausbau zu beschleunigen und nun mit dem Ergebnis des zu geringen Ausbaus leben müssen. Verständlich ist auch, dass Erzieherinnen aus Gröpelingen oder Blumenthal wütend sind. Leicht aufgestockte Gruppen sind in Kitas mit ausreichend großen Räumen und vielen Kindern aus Bildungsfamilien möglicherweise noch zu bewältigen.

In Kitas hingegen, in denen die Mehrheit der Kinder zunächst die deutsche Sprache nicht beherrscht, es viele Probleme innerhalb der Familien gibt und Erzieherinnen in einem ohnehin schon engen Gebäude arbeiten, bedeuten größere Gruppen die Verschlechterung einer zuvor schon schwierigen Situation.

Hausgemachtes Problem

Die Betreuungslücke in den Kitas ist das Ergebnis mehrerer gesellschaftlicher Veränderungen, die zeitlich zusammentrafen und für eine größere Nachfrage nach Kita-Plätzen gesorgt haben. Zunächst ist da der Gesinnungswandel in der Gesellschaft. Mütter und Väter, die ihr Kind früh in eine Kita geben, galten vor ein paar Jahren häufig noch als Rabeneltern. Heute gilt die Kita vielen Eltern als Ort, wo Profis ihre Kinder fördern sollen.

Mütter und Väter aller Schichten halten frühkindliche Bildung für wichtig. Die zweite Veränderung ist, dass immer mehr Mütter arbeiten gehen. In Bremen waren zuletzt 60 Prozent aller Mütter von Kleinkindern berufstätig. Und schließlich gibt es viel mehr Kinder als zuvor. Die Geburtenzahl stieg an, und der Flüchtlingszuzug brachte zusätzliche Kinder nach Bremen.

Solche Zuwächse schluckt kaum ein System, ohne dass es hakt. Die höheren Kinderzahlen hätten vermutlich jede Verwaltung und jede Regierung stark gefordert. Doch darauf sollte sich niemand ausruhen, ganz besonders nicht in Bremen. Denn ein Teil des Problems ist hausgemacht. Einen großen Anteil an der Misere hat laut Elternvertretern die frühere Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen. Sie habe den Bedarf kolossal unterschätzt, Deutschland habe zu wenig in Bildung investiert.

Ausbau verschlafen

Auch in Bremen war man wohl zu zögerlich: Ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, als der Bedarf nach Kita-Plätzen rasant stieg, verlangsamte sich in Bremen der Krippenausbau „aufgrund strategischer Fehlplanungen und personeller Engpässe“, hielten Autoren der Arbeitnehmerkammer kürzlich fest. Die Sozialbehörde habe den Ausbau jahrelang verschlafen, sagen die Bremer Elternvertreter. Das jetzt für Kitas zuständige Bildungsressort müsse nun die Suppe auslöffeln.

Dieser Wechsel der Zuständigkeit für den Kita-Ausbau vom Sozial- ins Bildungsressort schaffte zusätzliche Probleme: Einige Mitarbeiter der Kita-Abteilung wollten lieber im Sozialressort bleiben und mit dem neuen Ressort nicht zusammenarbeiten. Auch leitende Mitarbeiter wehrten sich gegen den Wechsel.

Ein behördeninterner Konflikt, der für den dringend notwendigen Kita-Ausbau zur Unzeit kam und ihn nur verzögerte. Im Bildungsressort brauchte man zudem lange, ehe man das Angebot privater Investoren annahm, Kita-Gebäude zu errichten und an die Stadt zu vermieten. Eine frühe klare Haltung hätte hier allen geholfen.

Nicht zuletzt stand Bremen beim Kita-Ausbau auch seine Haushaltsnotlage im Weg: Die besonders armen Bundesländer Bremen und Nordrhein-Westfalen haben die größte Betreuungslücke. Wer mit spitzem Bleistift rechnen muss, um die Schuldenbremse einzuhalten, tut sich schwer, frühzeitig massiv Geld in den Bau von Kitas zu pumpen.

So schuf man in Bremen oft nur die allernötigsten Plätze und wachte erst im vergangenen Jahr richtig auf – letztendlich erst, als Gerichte das Recht auf Betreuung stärkten und mehr Klagen von Eltern drohten.

Es ist ein spätes, ein hartes Erwachen, und die Zeit der Herausforderungen ist noch lange nicht vorbei. Denn die gestiegene Kinderzahl kommt nach den Kitas auf die Schulen zu: Bremen fehlen sechs Grundschulen und sehr, sehr viele Ganztagsschulen. Das Thema hält Politik und Verwaltung auf Trab.