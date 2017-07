Auf der Autobahn 27 ist am frühen Sonnabendabend ein 43 Jahre alter Motorradfahrer tödlich verunglückt. Der Unfall ereignete sich zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr an der Autobahnabfahrt Überseestadt. Nach Angaben der Polizei ist der Mann von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Leitplanke geprallt. Der 43-Jährige sei trotz Ersthelfer noch am Unfallort gestorben. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht an dem Unfall beteiligt, so ein Polizeisprecher. Es gab keine weiteren Verletzten. Zur Frage, warum der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, konnte die Polizei am Abend noch keine Angaben machen. Die Autobahnabfahrt Überseestadt war bis circa 19.30 Uhr gesperrt.