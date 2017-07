Mann unter Auto eingeklemmt

Tödlicher Unfall in einer Werkstatt in Walle

Bei einem Unfall in einer Werkstatt in Walle ist am Montag ein 45-jähriger Mann gestorben. Ein Auto fiel von einer Hebebühne und begrub ihn unter sich.