Bremen ist eine der zehn größten deutschen Städte: Dieser Satz war Schulbuchwissen. Er klang gut, er stärkte das Selbstbewusstsein der Hanseaten, aber er stimmt nicht mehr. Leipzig hat Bremen von Platz zehn verdrängt. Zwar verschafften die hohen Flüchtlingszahlen zuletzt auch Bremen ein Plus bei den Einwohnerzahlen, doch die aufstrebende sächsische Metropole ist enteilt. Die aktuellsten verfügbaren Daten aus den Melderegistern beider Städte weisen es aus: Bremen kam Ende 2016 auf 565155 Einwohner, Leipzig hat 579530.

Der Bahnhofsvorplatz in Bremen. Leipzig hat die Hansestadt aus der Top Ten der größten Städte in Deutschland verdrängt. (Imago)

Bremen raus aus den Top Ten – bewirkt diese Nachricht lediglich eine kleine Image-Delle, oder verweist sie auf ein strukturelles Problem? Im Rathaus misst man ihr keine allzu große Bedeutung bei. „Auch wir haben ja den Anspruch, eine wachsende Stadt zu sein, und wir tun viel dafür“, sagt die stellvertretende Senatssprecherin Dagmar Bleiker. Sowohl im Wohnungsbau als auch bei den Arbeitsplätzen seien die Zahlen für Bremen gut, „außerdem verfolgen wir ein ehrgeiziges Ausbauprogramm bei Schulen und Kindergärten“, so Bleiker.

"Leipzig hat sein Umland ausgesaugt, Bremen wird von seinem Umland ausgesaugt"

Den Soziologen Günter Warsewa vom Institut Arbeit und Wirtschaft (IAW) der Uni Bremen überrascht es nicht, dass Leipzig Bremen abgehängt hat. „Leipzig hat sein Umland ausgesaugt, Bremen wird von seinem Umland ausgesaugt“, lautet Warsewas Diagnose. Während die Hansestadt seit Jahren insbesondere junge Familien ans Umland abgibt, zogen aus den Dörfern um Leipzig viele Menschen in die Stadt.

Große Bestände an verfügbarem günstigen Wohnraum machten dies erst möglich. Nach Jahren der Deindustrialisierung gelang auch die Rückkehr des produzierenden Gewerbes. Porsche beschäftigt in Leipziginzwischen mehr Menschen als in Stuttgart. Die Ansiedlung von BMW und des großen DHL-Logistikkreuzes waren weitere Meilensteine. Leipzigs Bürgermeister Ulrich Hörning nimmt für die Verwaltung in Anspruch, solche Erfolge durch geringe Bürokratie begünstigt zu haben: „BMW hatte innerhalb von 20 Tagen seine Baugenehmigung.“ Zudem habe Leipzig nie an der Kultur gespart. Auch dieser Standortfaktor habe sich auf die Attraktivität Leipzigs ausgewirkt.

In Bremen "aktuell wenig Ausstrahlungseffekte"

Nachdem schon vor Jahren auch Studenten und junge Familien aus anderen Bundesländern die Trendstadt Leipzig für sich entdeckt haben, scheint die Aufwärtsentwicklung inzwischen zum Selbstläufer geworden zu sein. „Erfolg generiert Erfolg“, sagt der Geografie-Professor Jürgen Oßenbrügge. Leipzig zehre weiter von seinem positiven Image. „Bei Bremen ist es umgekehrt“, findet der Hamburger Hochschullehrer. „Da gibt es aktuell wenig Ausstrahlungseffekte. Die überregionale Wahrnehmung ist eher bestimmt durch die Finanzschwäche und soziale Probleme.“ Oßenbrügge schränkt ein: „Das gilt auch für andere etablierte Standorte im Westen wie etwa das Ruhrgebiet.“

Das Imageproblem Bremens sieht auch Soziologe Warsewa. Die Sozialstruktur, der Mangel an günstigem Wohnraum, die Mängel im Bildungsbereich und der geringe finanzielle Spielraum der Kommune machten der Hansestadt in der Konkurrenz mit anderen Standorten zu schaffen. Bremen habe außerdem erheblichen Nachholbedarf im wirtschaftlichen Strukturwandel.

„Wir sind extrem schwach bei hochwertigen, unternehmensnahen Dienstleistungen. Das betrifft vor allem die Bereiche Finanzen, Recht und Design“, so Warsewa. Nicht zuletzt wegen des Mangels an qualifizierten Jobs in solchen Sparten kehrten viele Studenten nach ihrer Zeit an der Bremer Uni der Stadt den Rücken – so komme eins zum anderen.

Bremen muss sich im Bildungs- und Sozialbereich verbessern

Muss man sich in Bremen also damit abfinden, von Leipzignur noch die Rücklichter zu sehen? Nicht unbedingt, glaubt Günter Warsewa. Auch in Sachsen wüchsen die Bäume nicht in den Himmel. Das Ende des Booms sei in Leipzigbereits absehbar. Eine Kommune, die über längere Zeit rasant wächst, setze sie sich einem zunehmenden „Wachstumsstress“ aus. Soll heißen: Der Ausbau der Infrastruktur und die Verfügbarkeit erschwinglichen Wohnraums kommen der Nachfrage nicht mehr hinterher und bremsen den positiven Trend irgendwann automatisch.

Bremen muss aus Warsewas Sicht an seinen offenkundigen Schwächen arbeiten. Stichwort Pisa, Stichwort Kinderarmut. Noch verstellten solche Probleme den Blick auf die Vorzüge der Hansestadt. „Wenn ich auswärtige Gäste begrüße, wundern die sich manchmal, dass hier tatsächlich die Straßenbahn fährt und der Müll abgeholt wird“, sagt der IAW-Direktor. „Aber nach zwei, drei Tagen haben sie sich in Bremen verliebt.“