Der tote Seehund wird am Europahafen geborgen. (Matthias Reinhardt)

Die Wasserschutzpolizei Bremerhaven musste am Sonntag zu einem ungewöhnlichen Einsatz in der Bremer Überseestadt ausrücken: Dort trieb ein toter Seehund im Europahafen und musste geborgen werden.

Anwohner hatten den Tierkadaver am Vormittag nahe der Motor- und Segelbootanlegestelle im Wasser entdeckt und die Polizei Bremen verständig. Nachdem ein Streifenwagen die Lage vor Ort überprüft hatte, verständigten sie die Kollegen von der Wasserschutzpolizei, sowie die Entsorgung Nord (ENO), die bei der Bergung von Tierkadavern hinzugezogen wird.

Mit einem Boot wurde das Tier mittels einer Zugleine zum Anleger gezogen. Erst bei der Bergung stellten die Beamten der Wasserschutzpolizei fest, dass es sich um bei dem Tier um einen toten Seehund handelte. Die Polizisten und die Mitarbeiter der ENO zogen den bereits verwesten Kadaver aus dem Wasser.

Wie der Seehund in den Hafen gekommen ist und ob er auch dort verendet ist, war am Sonntag noch unklar. Nach Angaben der Polizei wurde das Veterinäramt informiert und wird am Montag weitere Untersuchungen durchführen. Allerdings sei es äußerst selten, dass Tiere aus dem Hafenbecken geborgen werden.