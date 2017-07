In Handschellen wurde der 40-Jährige am Freitag zur Anklagebank geführt. Er soll im Januar seine hochschwangere Ehefrau mit einem Ziegelstein getötet haben. (Frank Thomas Koch)

Als der Mann mit einem Aktendeckel vor dem Gesicht den Gerichtssaal betritt, zittern seine Hände. Die Justizvollzugsbeamten führen ihn zur Anklagebank und nehmen ihm die Handschellen ab. Geduckt hockt er da, schaut ängstlich umher. Sein Blick wandert zur Bank der Nebenklage. Dort sitzt eine junge Frau mit weißem Kopftuch. Tränen rollen ihr über die Wangen. Sie ist die Schwester seiner getöteten Ehefrau.

Vor dem Landgericht hat am Freitag der Prozess gegen den heute 40-jährigen Mann aus Bremen begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Totschlag in Tateinheit mit Schwangerschaftsabbruch in einem besonders schweren Fall vor. Im Januar soll der Mann seine im neunten Monat schwangere Ehefrau (40) in der gemeinsamen Wohnung mit einem Ziegelstein erschlagen haben. Derzeit sitzt er in Untersuchungshaft.

Eine Dolmetscherin übersetzt ins Türkische. Ob er etwas zu den Tatvorwürfen sagen möchte, fragt die Vorsitzende Richterin den Angeklagten. „Nein“, lautet die knappe Antwort. Die Schwester und der Vater der getöteten Frau treten in dem Prozess als Nebenkläger auf. Aber weder der Vater noch die Anwälte sind gekommen. Die junge Frau sitzt ganz alleine da und kämpft weiter mit den Tränen.

Streit um Scheidung

Zum Prozessauftakt am Freitag wird lediglich die Anklage verlesen. Laut Staatsanwaltschaft suchte der heute 40-jährige Bremer am Morgen des 15. Januar gegen 10 Uhr seine Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung in der Hochhaussiedlung Grohner Düne auf. Am Tag vor der Tat hatte sie die Beziehung für beendet erklärt und die Scheidung verlangt.

Damit wollte sich der Angeklagte offenbar nicht abfinden und redete im Wohnzimmer 20 Minuten auf die Frau ein. Doch die ließ sich nicht umstimmen und wollte mit ihm stattdessen über einen möglichen Anwalt für die Scheidung sprechen. Daraufhin ging der Mann auf den Balkon, griff nach einem Ziegelstein und ging damit auf seine Ehefrau los. Die habe noch „nicht schlagen“ gerufen, so der Staatsanwalt. Aber da war es schon zu spät.

Der erste Schlag traf die 40-Jährige am Kopf, ein zweiter am Arm. Während der Mann mit dem Stein in der linken Hand weiter auf die Frau einschlug, hielt er sie mit der rechten am Arm fest. Sie fiel auf das Sofa und von dort auf den Fußboden. Auch hier ließ der Angeklagte nicht von ihr ab und schlug zwei weitere Male mit dem Stein auf ihren Kopf. Die Frau erlitt ein schweres Schädelhirntrauma, einen Scharnierbruch der Schädelbasis und weitere Verletzungen.

Um kurz nach 11 Uhr wurde die Polizei über den Notruf verständigt: In einer der Wohnungen des Mietkomplexes an der Bydolekstraße solle es zu einem Streit zwischen Eheleuten gekommen sein.

Als die Beamten am Tatort eintrafen, war die Frau nicht mehr ansprechbar. Alle Reanimationsversuche blieben erfolglos, sie starb noch in der Wohnung. Auch das ungeborene Kind konnte nicht gerettet werden. Der Mann ließ sich widerstandslos festnehmen und gestand später die Tat.

Die Verhandlung vor dem Landgericht wird am 2. August fortgesetzt.