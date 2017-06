Während der Unfallaufnahme wurde die Waller Heerstraße in beide Richtungen für eineinhalb Stunden gesperrt.

Am Montagmorgen wurde ein Rollerfahrer bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn lebensgefährlich verletzt. Der Unfall ereignete sich Polizeiangaben zufolge an der Waller Heerstraße.

Der 55-Jährige Mann bog vom Alten Winterweg kommend in die Heerstraße ein und wurde dabei von einer Straßenbahn der Linie 10 erfasst. Die Tram war in Richtung Gröpelingen unterwegs. Der Straßenbahnfahrer konnte nicht rechtzeitig bremsen. Die Bahn schleifte das Zweirad über eine längere Strecke mit. Lebensgefährlich verletzt wurde der Rollerfahrer in eine Klinik eingeliefert. Der 31-jährige Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock. Die Fahrgäste in der Straßenbahn kamen mit dem Schrecken davon.

Während der Unfallaufnahme wurde die Waller Heerstraße in beide Richtungen für eineinhalb Stunden gesperrt. Dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen. (wk)