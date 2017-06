Viele ältere Menschen sind am Telefon zu vertrauensvoll. Die Erkenntnis, Trickbetrügern aufgesessen zu sein, kommt oft zu spät. (STEFAN SCHMIDBAUER und Ralf Michel, Polizei (frei))

Die Maschinerie der Trickbetrügereien am Telefon läuft in Bremen weiter auf Hochtouren. Zur Masche der falschen Polizisten, die am Telefon versuchen, an Geld und Schmuck älterer Menschen zu gelangen, kam jetzt in Bremen und Oldenburg im mehreren Fällen noch das sogenannte Call-ID-Spoofing hinzu.

So bezeichnet die Polizei eine Methode, bei der Gespräche unter einer vorgetäuschten Telefonnummer geführt werden. Im Display des Angerufenen taucht zum Beispiel die Nummer der Polizei auf, tatsächlich landen Rückrufe aber bei den Betrügern. Ein Opfer dieser Methode ist in der vergangenen Woche Beate V. aus Schwachhausen geworden.

Die 81-Jährige wählte 110

Bei der 81-Jährigen klingelte um kurz vor 21 Uhr das Telefon. Als sie sich meldete, wurde sie zunächst gefragt, ob sie Frau V. sei, berichtet sie. Anschließend erzählte ihr ein „Herr Schmidt von der Polizei“ eine Räuberpistole über einen angeblichen Einbruch in ihrer Nachbarschaft.

Sie solle am besten gleich einmal unter 110 die Polizei anrufen und um einen Streifenwagen zu ihrem Schutz bitten. „Als ich ihm sagte, dass ich mich aber gar nicht bedroht fühlte, ist er nicht weiter darauf eingegangen“, erzählt die Seniorin. „Stattdessen hat er mir dann empfohlen, mal zu den Nachbarn zu gehen, um mir das anzuschauen.“

Was die 81-Jährige dann aber nicht tat, sondern stattdessen die Notrufnummer 110 wählte. Doch unter dieser Nummer meldete sich nicht etwa die Polizei. Vielmehr erzählte ihr eine Frau in zunächst leicht genervtem Ton, dass sie ständig solche Anrufe bekomme.

Eine eigentlich nette Unterhaltung

Ihre Telefonnummer in Bremen habe sechs Ziffern, wovon die letzten drei 110 lauteten. Irgendetwas laufe da schief. Mit dieser Frau habe sie sich dann eigentlich recht nett unterhalten, berichtet die Seniorin. Die Frau habe sie sogar noch einmal zurückgerufen, um sicher zu gehen, dass nicht sie, die 81-Jährige, eine Betrügerin sei.

Genau dies gehöre zur Masche der Trickbetrüger, warnt die Polizei. Mit ihren Opfern ins Gespräch kommen, eine Vertrauensbasis schaffen, um sie dabei nach sensiblen Daten wie etwa Passwörtern und Bankdaten auszufragen oder aber in die Wohnung der Betroffenen zu gelangen.

Zu Letzterem passt auch der Hinweis des angeblichen Polizisten Schmidt, dass sie sich trotz des Einbruchs in ihrer Nähe keine Sorgen machen müsse, erinnert sich Beate V. „Er hat gesagt, dass ich meine Fenster wegen der Hitze ruhig weiter auf Kipp stehen lassen könnte.“ Gerade dies habe sie dann aber erst recht misstrauisch gemacht, sagt die 81-Jährige.

Wertgegenstände werden beschlagnahmt

Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei der Nummer, die die 81-Jährige gewählt hat, um eine gespoofte Rufnummer handelt. Der weitere Tatablauf sei hinreichend bekannt, erläutert Polizeisprecher Nils Matthiesen. Wenn das Opfer darauf eingeht und nach einem Streifenwagen fragt, erscheinen wenig später falsche Polizeibeamte vor Ort und „beschlagnahmen“ zur Sicherheit Bargeld, Schmuck und weitere Wertgegenstände.

Mehr zum Thema Polizei warnt vor falschen Anrufern Die Bundespolizei warnt vor sogenanntem Call-ID-Spoofing. Dabei werden Anrufe unter einer ... mehr »

Gehen die Opfer nicht auf den Vorschlag mit dem Streifenwagen ein, versuchen die Betrüger es mit einem anderen Trick. „Herr Schmidt“ tut dann so, als wenn er auflegt, stellt aber seinen Apparat nur auf lautlos, erklärt Matthiesen. „Die Angerufene denkt, das Gespräch ist beendet, und ruft sofort – ohne aufzulegen – die 110 an, hat aber wieder Herrn Schmidt am Apparat, der einfach den Lautlos-Knopf wieder aktiviert.“

Oder landet bei der gespooften Nummer, in diesem Fall die angebliche sechsstellige Bremer Nummer mit der 110 am Ende. „Ich bin wahrscheinlich doch zu vertrauensselig und hätte noch mehr nachfragen sollen“, sagt Beate V. im Nachhinein.

Ein weiterer Anruf zwei Tage später

Doch immerhin war die 81-Jährige am Ende doch so misstrauisch, dass sie ein paar Minuten nach den Gesprächen mit „Herrn Schmidt“ und der freundlichen Frau noch einmal zum Telefon griff und erneut die 110 anrief. Diesmal landete sie bei der echten Polizei, die ihre Schilderung des Betrugsversuchs aufnahm.

Tags drauf habe sich dann eine Beamtin der Kriminalpolizei gemeldet und ihr erklärt, was es mit dieser Art Trickbetrug auf sich habe, erzählt die 81-Jährige. Und während die Polizistin das tut, kommen der Seniorin Bedenken. „Oh Gott, ich hoffe, dass zumindest diese Beamtin echt war.“ War sie, wie eine Rückfrage bei der Polizei ergab.

Doch Ruhe hatte die Seniorin aus Schwachhausen damit nicht. Zwei Tage später meldete sich abends erneut ein Unbekannter am Telefon. Der Mann sprach englisch und gab sich als Mitarbeiter von Microsoft aus. „Vielleicht dachte er, er könne mich durch das Englisch beeindrucken“, mutmaßt die 81-Jährige. Doch damit lag er gründlich daneben. „Ich habe ihm auf Englisch gesagt, das ich mit dieser Firma nichts zu tun habe und dann einfach aufgelegt.“

Die Polizei weist darauf hin, dass sie die Bürger nicht anruft und nach Bankverbindungen oder Wertgegenständen im Haus fragt. Ebenso wenig werde ein echter Polizist jemanden dazu auffordern, Wertgegenstände an ihn zu übergeben oder Geld von Ihrer Bank abzuheben. "Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, egal wer der Anrufer ist", warnt die Polizei. "Und vertrauen Sie nicht einer auf dem Display ihres Telefons angezeigten Rufnummer. Es gibt Möglichkeiten, diese zu manipulieren. Die beste Möglichkeit, sich vor Trickbetrügern zu schützen, laute, das Gespräch sofort zu beenden, den Hörer aufzulegen und dann die Polizei über den Zentralruf der 3620 oder den Polizeinotruf 110 zu informieren.