Die Landesregierung lehnt die Aufbereitung vom Flusswasser ab. (Christina Kuhaupt)

Die Umweltverbände Nabu und BUND kritisieren den Kurs des Senats in der Trinkwasserversorgung. Wie berichtet, setzt die Landesregierung auf langfristige Lieferverträge mit niedersächsischen Versorgern und schließt die Aufbereitung von Weserwasser bis auf Weiteres aus. Letzteres findet der Nabu unverständlich. Während die Wassereinzugsgebiete im Umland massiv unter dem Bremer Wasserdurst litten, ignoriere der Senat wachsende Nitratbelastungen und die Wasserrahmenrichtlinie der EU.

Die derzeit höheren Kosten für sogenanntes Uferfiltrat aus Flusswasser würden in einigen Jahren übertroffen, wenn das Trinkwasser denitrifiziert werden muss, warnen die Naturschützer. „Dass ausgerechnet ein grüner Senator die Schäden an Verdens und Sykes Natur durch Grundwasserabsenkung zementiert, ist besonders traurig“, so Nabu-Geschäftsführer Sönke Hofmann. „Für die Grünen scheint Raubbau nur dann relevant, wenn er in der Dritten Welt stattfindet.“ Für Hofmann steht fest: „Es müssen jetzt die Grundlagen für eine Weserwassernutzung aufgebaut werden, sonst muss es in einigen Jahren ganz schnell gehen, und das wird dann teuer.“

BUND: Trinkwasserförderung verursacht Umweltschäden

Nicht ganz so scharf im Ton, aber ebenso kritisch setzt sich der BUND mit der Trinkwasserstrategie des Senats auseinander. Bremens Versorgung sei „nicht nachhaltig“, urteilt Landesgeschäftsführer Martin Rode. Die Trinkwasserförderung im Umland verursache dort Umweltschäden. „Besonders im Verdener Fördergebiet Panzenberg wird seit Jahrzehnten ein Vielfaches der verträglichen Menge entnommen.

Doch statt die Entnahmemengen in verträgliche Größenordnungen zurückzufahren, wird auf gute Geschäftsbeziehungen und langfristige Lieferverträge gesetzt“, wirft Rode dem Umweltressort vor. Eine nachhaltige Wasserversorgung Bremens brauche daher eine neue Strategie und eine breitere Streuung der Bezugsquellen. Rode weist darauf hin, dass es unter anderem in Bremerhaven und Delmenhorst überschüssige Grundwasservorkommen gibt, die derzeit nicht genutzt würden. Wenn dort „zu viel Wasser für die Eigenversorgung zur Verfügung steht und in Bremen zu wenig, sollte ein Ausgleich hergestellt werden“.