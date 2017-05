Der 48-Jährige war in einer Gaststätte in der Ritterhuder Straße mit einer circa sechsköpfigen Gruppe junger Männer in Streit geraten. Dieser verlagerte sich später dann auf die Straße.

Wie die Polizei informiert, entwickelte sich aus dem anfänglichen Streit schließlich eine handfeste Auseinandersetzung, bei der drei Männer den am Boden liegenden 48-Jährigen mehrfach gegen den Kopf traten. Dabei erlitt er schwere Verletzungen, wegen denen er im Krankenhaus stationär aufgenommen werden musste.

Zeugen berichten, dass das Trio erst von dem Mann abließen, als Sirenen im Hintergrund zu hören waren. Einsatzkräfte konnten die drei Männer im Alter von 19 bis 27 Jahren auf der Flucht festnehmen. Eine Haftprüfung und die weiteren Ermittlungen wegen versuchten Totschlags dauern an. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421/ 362 38 88 entgegen. (wk)