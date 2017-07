Streit in Findorff eskaliert

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Tritte gegen den Kopf

Erst tranken sie gemeinsam, dann gerieten sie in einen Streit: Ein 47-Jähriger hat am Sonntag in Findorff einen 57-Jährigen mit Tritten gegen den Kopf verletzt. Der Angreifer wurde vorläufig festgenommen.