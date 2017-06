Cindi Tuncel (Christina Kuhaupt)

Die Linken in der Bürgerschaft erwarten vom Senat präzise Auskünfte zu Spitzelaktivitäten türkischer Geheimdienste gegen türkischstämmige Kritiker des Erdogan-Regimes in Bremen. Fraktionsvize Cindi Tuncel sieht sich durch aktuelle Berichte überregionaler Medien zu der parlamentarischen Anfrage veranlasst. Zuletzt hatten das Magazin „Der Spiegel“ und die Tageszeitung „Die Welt“ berichtet, dass das Bundeskriminalamt mit einigen Bundestagsabgeordneten sogenannte „Sicherheitsgespräche“ geführt hat, um möglichen Aktivitäten türkischer Spione zu begegnen. Bereits im Dezember 2016 hatte die Generalbundesanwaltschaft einen mutmaßlichen Spion des türkischen Geheimdienstes MIT verhaftet, der einen Bremer Kurdenführer ausgekundschaftet haben soll (wir berichteten).

Vor diesem Hintergrund fordert Cindi Tuncel, „dass Bedrohungen, Bespitzelungen oder der Eingriff in die freie Mandatsausübung auch in Bremen so behandelt werden, wie es nach demokratischen Maßstäben geboten ist“. Die Sicherheitsbehörden müssten dafür sorgen, „dass sämtliche MIT-Aktivitäten unterbunden und die Täter strafrechtlich belangt werden“. In ihrer 17 Punkte umfassenden Anfrage an den Senat erkundigen sich die Linken unter anderem danach, welche Listen mit Zielpersonen des türkischen Geheimdienstes dem Senat bekannt sind. Außerdem wird gefragt: „Wurden Menschen aus Bremen und Bremerhaven über mögliche Gefährdungen informiert, die sich aus einer Überwachung durch türkische Dienste ergeben?“ Mit einer Antwort des Innenressorts ist erst nach der Sommerpause zu rechnen. (THE)