Soll umgebaut werden und das teurer als geplant: das Horner Bad. (Petra Stubbe)

Der Umbau des Horner Bades wird für Bremen deutlich teurer als bislang angenommen. Sport-Staatsrat Jan Fries verkündete am Dienstag in der Sportdeputation Mehrkosten in Höhe von mehr als vier Millionen Euro. Hatte die Behörde bislang rund 21,06 Millionen Euro veranschlagt, soll das neue Bad nun 25,3 Millionen Euro kosten.

Fries begründete den Anstieg mit Baupreissteigerungen, zusätzlichen Pflasterarbeiten, einer veränderten Verkehrsführung sowie mit ursprünglich nicht geplanten Ausgaben, die notwendig seien, um das Bad wettkampftauglich zu machen. Das Bäderkonzept werde durch diese Kostensteigerung aber nicht infrage gestellt, betonte Fries. Ein moderner Neubau sei auf lange Sicht kostengünstiger als ein sanierter Altbau mit unkalkulierbaren Risiken.

Die neue Schwimmhalle am Standort Horner Bad soll laut Bäderkonzept das sanierungsbedürftige Unibad ersetzen, das in ein paar Jahren geschlossen werden soll. Ein schlechter Tausch, wie die Initiative Pro Unibad kritisiert, die seit Jahren für den Erhalt des Unibads kämpft und zu diesem Zweck ein Alternativkonzept vorgelegt hat. Die Initiative kritisierte die sich andeutende Kostensteigerung schon im Vorfeld der Deputationssitzung: Angesichts der Kostenentwicklung sei das Bäderkonzept nicht mehr zu halten.