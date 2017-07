Die Unbekannten brachten den Schriftzug "Fuck AfD" an. (Jan Oppel)

Attacke auf das AfD-Büro in der Falkenstraße: Laut Polizeiangaben beobachtete eine Anwohnerin in der Nacht auf Dienstag gegen Mitternacht drei junge Männer, die Steine gegen die Scheiben des Büros in der Falkenstraße warfen. Anschließend sprühten die Männer den Schriftzug "Fuck AfD" an die Hausfassade und flüchteten in Richtung Wallanlagen.

Der Kriminaldauerdienst nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0421/362 38 88 entgegen. Der Staatsschutz der Polizei Bremen habe die Ermittlungen aufgenommen, heißt es in der Mitteilung.