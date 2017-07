Die Mensa der Uni Bremen wird drei Wochen lang saniert. (Studentenwerk Bremen)

Die Uni-Mensa wird saniert: Fußboden und Fugen sollen erneuert werden, zudem werden neue Küchengeräte eingebaut. Das rote Gebäude auf dem Campus wird ab kommendem Montag für gut drei Wochen schließen, vom 17. Juli bis zum 4. August. Das kündigt das Studentenwerk Bremen an, das die Mensa betreibt.

Teile des Gebäudes im Untergeschoss stammen noch aus der Zeit der früheren Mensa, die 1997 durch einen Großbrand zerstört wurde, sagt Anke Grupe, Leiterin der Hochschulgastronomie beim Studentenwerk. „Im Bereich der Anlieferung wird der Fußboden erneuert, ein Teil wurde bereits im Winter saniert“, sagt Grupe. Auch im Bereich der Esstische im oberen Stockwerk werde der Fußboden abgeschliffen und zum Teil ersetzt. Zudem würden Multifunktionsgeräte zum Kochen und Braten eingebaut.

Die Mensa, die in Spitzenzeiten bis zu 8000 Studierende und Uni-Beschäftigte am Tag versorgt, gehört laut Studentenwerk zu den größten in ganz Deutschland. In den in Bremen vom Studentenwerk betriebenen Mensen und Kantinen arbeiten ihr zufolge über 200 Leute. Um die Einschränkungen für Mensa-Nutzer gering zu halten, wurden die Sanierungsarbeiten bewusst in die vorlesungsfreie Zeit gelegt, wenn weniger auf dem Campus los ist. Um alle, die auch in den Semesterferien an der Uni sind, versorgen zu können, soll laut Studentenwerk das Personal in den Cafés und Kantinen von GW2- und NW1-Gebäude aufgestockt werden. „Wir bitten unsere Gäste um Geduld und Verständnis“, sagt Grupe.

90 000 Euro aus dem Bau-Haushalt der Uni fließen laut Uni-Kanzler Martin Mehrtens in die Mensa-Sanierung – es handele sich bei den Arbeiten um alljährliche Routinemaßnahmen, sagt Mehrtens. Eine Sanierung des Dachs aber sei nicht Teil der nun geplanten Arbeiten, so der Kanzler. In der Vergangenheit regnete es im Eingangsbereich der Mensa immer wieder durch: Dort mussten Eimer aufgestellt werden, um das eindringende Wasser aufzufangen. Bei Starkregen gebe es im Eingangsbereich ein Leck, bestätigt auch Grupe vom Studentenwerk.