In der Stadt Bremen ist das Universum Touristenattraktion Nummer eins, auf Landesebene liegen nur das Klimahaus und der Zoo am Meer davor. (Jannis Dirksen)

Die umfassende Neugestaltung des Universum hat nicht zu einer wirtschaftlichen Stabilisierung der besucherstärksten Touristenattraktion Bremens geführt. Die Zahlen sind nach dem Umbau sogar hinter denen des Jahres 2012 zurückgeblieben, und der Zuschussbedarf der Einrichtung steigt weiter an.

Diese ernüchternden Befunde stehen in einem Papier, mit dem sich der Senat am kommenden Dienstag auseinandersetzen wird. 2013 hatte die Landesregierung beschlossen, der Wissenswelt am Rande des Uni-Geländes eine Frischzellenkur zu verpassen.

Die interaktive Ausstellung auf drei Ebenen wurde grundlegend überarbeitet, neue Exponate aus Forschung und Entwicklung kamen hinzu. Insbesondere sollte der zuvor nur wenig angesprochenen Zielgruppe der 14- bis 18-Jährigen mehr geboten werden. Fünf Millionen Euro hat die Renovierung gekostet, wobei die Europäische Union die Hälfte zuschoss.

Zielmarke wurde verfehlt

Nach einem gut beworbenen Neustart hätte man eigentlich ein deutliches Plus bei den Besucherzahlen erwarten dürfen. Doch weit gefehlt. Hatte das Universum 2012, im letzten Jahr vor dem Umbau, noch rund 216.000 Tickets abgesetzt, so waren es 2015 rund 205 000 und im vergangenen Jahr 213.000.

Die Zielmarke von 220.000 Besuchern pro Jahr nach der Wiedereröffnung wurde also verfehlt. Wie kommt's? In ihrer Vorlage für die Senatssitzung liefert die Wirtschaftsbehörde keine Erklärungen dafür, dass die Investition in die Zukunft offenbar weitgehend verpufft ist. Der Sprecher von Senator Martin Günthner (SPD), Tim Cordßen, will sich das Universum nicht kaputtreden lassen.

Die 2016 erreichten Zahlen stellten eine „minimale, nicht erklärbare Abweichung“ von der angestrebten 220 000er-Marke dar. „Wenn man das auf den Tag runterbricht, kann das mal eine Schulklasse mehr oder weniger gewesen sein“, so Cordßen. Insgesamt sei man „mit dem erreichten Niveau sehr, sehr zufrieden“.

Zuschussbedarf wird sich weiter erhöhen

Gleichwohl hat die Wirtschaftsbehörde inzwischen reagiert und für die nächsten Jahre nur noch einen Schnitt von 210.000 verkauften Tickets kalkuliert. Der Zuschussbedarf wird sich mithin weiter erhöhen. Im laufenden Jahr überweist die Wirtschaftsbehörde dem Universum rund 1,2 Millionen Euro.

2018 werden es voraussichtlich 1,5 und 2019 wohl 1,7 Millionen sein, wenn die Vorhersagen des Wirtschaftsplans eintreffen. Rechnet man den Zuschussbedarf auf die einzelnen Besucher um, dann sind es aktuell sechs Euro pro Eintrittskarte. 2018 und 2019 werden es 7,17 beziehungsweise 7,78 Euro sein.

In ihrer Vorlage für den Senat relativiert die Wirtschaftsbehörde diesen Anstieg und verweist auf den Subventionsbedarf mancher kommunalen Museen. So werde etwa jedes Ticket für das Focke-Museum mit 53 Euro bezuschusst. Solche Vergleiche werden von Akteuren der Bremer Museumslandschaft allerdings als abenteuerlich bezeichnet.

Mercedes, Desy und "Mint aktiv" engagierten sich finanziell

Anders als das Universum beschäftige etwa das Focke-Museum einen wissenschaftlichen Stab, der stadtgeschichtliche Forschung betreibt und aus dem umfangreichen Fundus des Museums immer wieder neue Ausstellungen zusammenstellt.

Kostensteigerungen im Universum erwartet das Wirtschaftsressort auch, weil die Sonderausstellungen immer stärker ins Geld gehen. In den vergangenen Jahren war es häufig gelungen, Kooperationspartner für solche Aktivitäten zu gewinnen, „die die Erstellungskosten zu einem Großteil übernommen haben“, wie es in dem Senatspapier heißt.

Finanziell engagierten sich zum Beispiel der Autohersteller Mercedes, die Hamburger Forschungseinrichtung Desy und das nationale Netzwerk der Science Center „Mint aktiv“. „Es zeichnet sich aktuell jedoch ab, dass der Ansatz von fremdfinanzierten Sonderausstellungen auf Dauer nicht durchgehalten werden kann.

Anhebung der Eintrittspreise kann keine zusatzlichen Mittel erwirtschaften

Eine Teilfinanzierung und Absicherung der Planungsphase mit öffentlichen Mitteln ist erforderlich“, schreiben die Fachleute der Wirtschaftsbehörde. In den vergangenen Jahren waren die Sonderausstellungen offenbar für viele Besucher der wichtigste oder gar der einzige Grund, das Universum anzusteuern. Befragungen legen einen Anteil von rund 30 Prozent nahe. Bei den Wiederholungsbesuchern liegt der Anteil sogar noch deutlich höher.

Klar ist aus Sicht der Wirtschaftbehörde, dass durch eine Anhebung der Eintrittspreise keine zusätzlichen Mittel erwirtschaftet werden können. Schon jetzt nämlich ist ein Besuch im Universum eine teure Angelegenheit, auch im Vergleich zu ähnlichen Einrichtungen in anderen Bundesländern. Eine Familienkarte kostet 45 Euro, ein Erwachsenenticket 16 Euro.

Im Phaeno Wolfsburg werden für eine Familie 31 Euro verlangt, für einen Erwachsenen 13,50 Euro. Bei Experimenta in Heilbronn beläuft sich der Eintritt auf 22 beziehungweise acht Euro. Würde man im Universum erneut an der Preisschraube drehen, wäre „von rückläufigen Besucherzahlen auszugehen“, heißt es in der Senatsvorlage.