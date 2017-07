Schwerer Landfriedensbruch

Urteil nach WM-Krawallen in Vegesack

Christian Weth

Verletzte Passanten, demolierte Polizeiautos: Drei Jahre nach den Krawallen in Vegesack im Anschluss an das WM-Finale 2014 hat das Landgericht jetzt in einem Prozess die letzten Urteile gesprochen.