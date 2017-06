Vor zehn Jahren ist in Deutschland das Elterngeld eingeführt worden – unter anderem, um mehr berufstätigen Vätern einen Anreiz zu bieten, sich um die Betreuung der Kinder zu kümmern. Zwar gehen heute wesentlich mehr Männer in Elternzeit als noch vor zehn Jahren, allerdings ist die Rechnung der Politik noch nicht so aufgegangen, wie man sich erhofft hat: Nach einer aktuellen Studie der Bremer Handelskrankenkasse (HKK) geht nur jeder dritte Vater in Elternzeit – die Mehrheit entscheidet sich lediglich für das Minimum von zwei Monaten. Die Krankenkasse hatte im März dieses Jahres 925 Väter zwischen 25 und 55 Jahren für die nach eigenen Angaben repräsentative Studie befragt.

Den Sozial- und Gesundheitswissenschaftler Bernard Braun vom Bremer Institut für Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung, der die Daten ausgewertet hat, überrascht das Ergebnis nicht: „Kein Wunder, dass sich Väter heutzutage in Sachen Elternzeit in Zurückhaltung üben. Um eine aktive Vaterrolle leben zu können, fehlt häufig die Unterstützung durch den Arbeitgeber.“ Das beziehe sich nicht nur auf die Akzeptanz im Unternehmen, wenn ein Vater in Elternzeit gehe, sondern auch im „Normalbetrieb“.

Väter wünschen sich mehr Unterstützung

Die befragten Väter gaben zwar an, dass sich ihre Rolle grundsätzlich zum Positiven verändert habe. Im Vergleich zu ihren Vätern etwa würden sie mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen und auch mehr Verantwortung übernehmen. Aber 80 Prozent von ihnen betonten, dass sie sich noch mehr Zeit mit den Kindern wünschten. „Die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf könnte durch flexiblere Arbeitszeitmodelle, bessere Möglichkeiten zur Kinderbetreuung wie auch Eltern-Kind-Zimmer im Betrieb und betriebliches Gesundheitsmanagement zum Stressabbau unterstützt werden“, sagt HKK-Versorgungsexperte Christoph Vauth. 41 Prozent der befragten Väter wünschen sich mehr Unterstützung von ihrem Arbeitgeber.

Auch die Größe des Betriebs und insbesondere die Unternehmenskultur spielen den Experten zufolge eine Rolle, ob und wie lange Männer in Elternzeit gehen. Wie die Ergebnisse der Väterstudie zeigen, ist die Elternzeit offenbar nicht in allen Branchen gleichermaßen akzeptiert. Am weitesten verbreitet ist sie demnach im Gesundheits- und Sozialwesen sowie in der IT- und Telekommunikationsbranche. In klassischen Männerberufen wie Bau und Handwerk ist sie dagegen am wenigsten verbreitet. „Nach wie vor fehlt in vielen Betrieben das Verständnis für Väter, die ihr krankes Kind pflegen oder sich während der Ferienzeit aktiv um ihre Kinder kümmern möchten. Dabei besteht dringender Nachholbedarf“, fordert Braun.

Mehr Elterngeld wäre wohl kein Anreiz

Auch die Tatsache, dass Frauen tendenziell weniger verdienten als Männer, führt nach Angaben des Sozial- und Gesundheitswissenschaftlers dazu, dass sich Männer gegen oder nur für eine kurze Elternzeit entscheiden. Dazu komme, dass Frauen häufiger in Teilzeit beschäftigt seien und daher nicht allein für das Familieneinkommen sorgen könnten. Die beruflichen Rahmenbedingungen für Mütter müssten verbessert werden, damit auch Väter ihre Rolle besser wahrnehmen könnten, so Braun.

Deutliche Kritik formuliert der Wissenschaftler an der Bundespolitik, die in erster Linie auf finanzielle Anreize und konkret immer neue Varianten des Elterngeldes setze, um die Elternzeit für Väter attraktiver zu machen. „Zum einen muss man den qualitativen Nutzen der Elternzeit deutlich stärker in den Vordergrund stellen“, betont er. „Wie mehrere Studien belegen, leben Eltern mit mindestens einem Kind länger, sie haben ein geringeres Scheidungsrisiko, sind zufriedener und gesünder.“

Braun glaubt nicht, dass noch mehr Elterngeld Väter dazu bringt, in Elternzeit zu gehen. Deutschland setze auf Geld, das scheine aber nicht das Zugpferd zu sein. „Wichtig ist eine Mischung aus Geld, strukturellen Angeboten wie Einrichtungen zur Kinderbetreuung und die gesellschaftliche Akzeptanz“, fordert er. „In Deutschland ist die qualitative Seite in der Sozialpolitik aber immer noch total unterbelichtet.“ Um Verhältnisse wie etwa in Frankreich oder Schweden zu erreichen, die in Europa als Vorbilder gelten, reiche die Herangehensweise in Deutschland nicht aus. „Das muss man endlich in der Sozial- und Familienpolitik verstehen.“