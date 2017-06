Im Kreuzungsbereich der Heinrich-Plett-Allee verunglückte der 16-Jährige auf der Flucht vor der Polizei. (Polizei Bremen)

Um kurz vor Mitternacht stellte die Polizei bei einer Fahrzeugkontrolle in der Langemarckstraße Alkoholgeruch bei einem 43-jährigen Fahrer fest. Nach einer Blutentnahme wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Um kurz vor drei Uhr fiel der Opel des 43-Jährigen dann einer Streifenbesatzung in Kirchhuchting auf. Als die Polizisten den Fahrer zum Anhalten aufforderten, gab diser Gas und fuhr mit stark erhöhter Geschwindigkeit auf der Kirchhuchtinger Landstraße in stadtauswärtige Richtung. Die Beamten lösten per Funk eine Fahndung aus und entdeckten den Opel kurz darauf im Kreuzungsbereich der Heinrich-Plett-Allee.

Offensichtlich hatte der Fahrer beim Rechtsabbiegen die Gewalt über das Fahrzeug verloren. Er war ins Schleudern geraten und mit einem Ampelmast kollidiert. Dabei hatte sich das Auto überschlagen und war auf der Fahrerseite zum Liegen gekommen.

Als die Polizisten eintrafen, versuchte der Fahrer gerade, das auto über die geöffnete Beifahrertür zu verlassen. Dabei schlug die Tür zu und fiel dem Fahrer auf den Kopf. Es handelte sich um den 16-jährigen Sohn des 43-Jährigen, der zuvor in der Langemarckstraße kontrolliert worden war. Die Polizisten zogen den Jugendlichenn aus dem stark qualmenden Opel heraus und benachrichtigten Rettungskräfte. Nach der Erstversorgung wurde der junge Mann in die Klinik gebracht. Sein Vater erhielt Kenntnis und suchte seinen Sohn in der Kinderklinik auf.

Es wurden Verfahren wegen Trunkenheitsfahrt und - auch gegen den Vater - Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.