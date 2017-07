So wirbt die AfD um Wähler: Broschüren in einem Parteibüro (dpa)

Wer glaubt, bei der AfD handele es sich um eine harmlose Protestpartei, dem sollten die Verbindungen einiger AfD-Mitglieder zur rechtsextremistischen Identitären Bewegung (IB) ein deutliches Warnsignal sein. Im Juni wurde bekannt, dass AfD-Funktionsträger aus Bremen auf einer Demonstration der rechtsextremen Identitären Bewegung mitliefen.

Die Ausrede des Bremer AfD-Landeschefs, dies sei ihre Privatangelegenheit, kann nicht gelten. Auch Beiratsmitglieder und Vorsitzende einer Partei-Jugendorganisation haben eine politische Verantwortung, und die Identifikation mit einer rechtsextremen Bewegung lässt ihre wahre Gesinnung erahnen. Auch aus Berlin und anderen Bundesländern nahmen Mitglieder von AfD-Jugendorganisationen an Aktionen der IB teil, Abgeordnete und Landesvorsitzende der AfD zeigen unverhohlen Sympathien für sie.

AfD ist durchaus mit rechtsradikalem Gedankengut durchsetzt

Die Identitäre Bewegung Bremen, die ein Teil der Identitären Bewegung Deutschlands ist, speist sich unter anderem aus NPD-Mitgliedern und Rechtsextremisten. Das Gefährliche: Die Identitäre Bewegung schürt Fremdenfeindlichkeit, Fremdenhass und Islamfeindlichkeit nicht durch plumpe Naziparolen-Propaganda, sondern sie tritt betont professionell in sozialen Medien auf und bemüht sich um ein modernes, stylisches Erscheinungsbild. Dabei macht sie durch gezielte Aktionen wie auf der Alexander von Humboldt öffentlich auf sich aufmerksam.

Aber auch die AfD selbst ist durchaus mit rechtsradikalem Gedankengut durchsetzt. Nicht nur, dass Björn Höcke in einer Rede das Holocaust-Gedenken kritisierte und im Kern beklagte, dass die Erinnerung an die Gräueltaten im Nationalsozialismus einen zu hohen Stellenwert habe – nein, der Bremer Abgeordnete Alexander Tassis bekannte sich in einer Bürgerschaftsrede zu dem Höcke-Zitat, statt sich davon deutlich zu distanzieren. Außerdem trat der Bremer AfD-Landesverband dafür ein, das Parteiausschlussverfahren gegen Höcke zu kippen.

Maike Schaefer, Fraktionschefin der Grünen in Bremen (Frank Thomas Koch)

Sicherlich war dies der engen Verbindung zwischen Höcke und dem AfD-Landesvorsitzenden Frank Magnitz geschuldet, der dem völkisch-nationalistischen Flügel der AfD zugeordnet wird. Die Bremer AfD ist daher zumindest in Teilen eine Partei, die mit rechtsextremistischen Bewegungen vernetzt zu sein scheint. Daher macht es Sinn, dass der Bremer Verfassungsschutz sich nicht nur mit der Identitären Bewegung, sondern auch mit diesen Teilen der AfD in Bremen beschäftigen sollte. Bremen ist eine bunte, weltoffene Stadt mit einer tollen Willkommenskultur – ständige Wachsamkeit gegenüber rechtem Gedankengut gehört dazu.

Unsere Gastautorin Maike Schäfer ist seit 2015 Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen in der Bremer Bürgerschaft.