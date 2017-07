Fliesen im Handy-Format. (Polizei Bremen)

Zwei junge Männer haben am Donnerstagnachmittag in Bremen ein ziemlich schlechtes Geschäft gemacht. Die beiden 21 und 25 Jahre alten Männer waren nach Angaben der Polizei Bremen an der Domsheide von zwei unbekannten Mitdreißigern angesprochen und gefragt worden, ob sie ein Samsung S7 und ein iPhone7 zu einem Gesamtpreis für 300 Euro kaufen wollten. Mit den Handys zeigten die Anbieter entsprechende Rechnungen vor und packten beide Geräte zurück in eine silberne Tasche.

Der angesprochene 25-Jährige entschied sich zum Kauf, ging mit seinem Begleiter zur Bank und holte das Geld. Zurück an der Domsheide wechselten Bargeld und silberne Tasche die Besitzer. Um die Polizei nicht aufmerksam zu machen, wurde der 25-Jährige gebeten, die Tasche erst später zu öffnen.

Zwei im Handy-Format zugeschnittene Fliesen

Nachdem die Mitdreißiger sich dann schnell verabschiedet hatten, versuchte der 25-Jährige, den Reißverschluss der silbernen Tasche zu öffnen. Als ihm dies nicht gelang, riss er den Stoff auf und entdeckte in der Tasche zwei in Handy-Format zugeschnittene Fliesen.

Die beiden Tatverdächtigen sind nach Polizei-Angaben Mitte 30 Jahre alt, haben eine dunklen Teint und dunkle Haare und sind ca. 170 bzw. 175 cm groß. Der Größere trägt einen Schnurrbart. Hinweise nimmt die Polizei Bremen unter der Telefonnummer 0421/362 3888 entgegen. (sto)