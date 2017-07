Symbolbild (dpa)

In der Nacht zu Montag versuchten zwei junge Männer im Stadtteil Mitte, in ein Teppich-Geschäft einzubrechen. Bei ihrer Tat wurden sie laut Polizeiangaben gegen 2 Uhr morgens von einem 32-jährigen Anwohner der Straße Am Wall beobachtet. Er sah, wie einer von ihnen offensichtlich "Schmiere" stand, während der andere Täter versuchte, ein Fenster aufzubrechen – jedoch erfolgslos. Daraufhin flüchteten die Männer in Richtung Bischofsnadel. Anschließend informierte der Zeuge über den Notruf 110 die Polizei und gab eine Beschreibung und Fluchtrichtung der Täter durch. Nur wenig später nahm eine Polizeistreife die 25 und 34 Jahre alten Einbrecher im Bereich der Bischofsnadel fest. (mmi)