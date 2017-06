Die Spinner gibt es in verschiedenen Farben und Modellen, zeigt Jürgen Münzer, Geschäftsführer der "Spielerei" im Viertel. (Christina Kuhaupt)

Katrin Sauer ist im Stress. Die Mutter ist auf der Suche nach dem „Fidget Spinner“, den sie ihren beiden Kindern am nächsten Tag schenken will. Doch die keinen Kreisel sind bei Karstadt bereits ausverkauft. Sie verlässt die Spielwarenabteilung etwas geknickt – ohne Spinner. „Die Kinder nerven zu Hause nur noch, weil sie unbedingt so ein Gerät haben wollen“, sagt Sauer. Ihre Acht- und Elfjährigen gäben in dieser Hinsicht keine Ruhe mehr. Sauer eilt zur Rolltreppe. "Ich gehe jetzt zum nächsten Geschäft. Ich suche weiter, bis ich so ein Teil gefunden habe“, sagt sie.

Spricht die zweifache Mutter vom „Fidget Spinner“, ist die Rede von dem neuen Trend aus den USA, der sich auch in Deutschland rasant verbreitet hat. Es handelt sich dabei um einen Kreisel mit drei Flügeln, die jeweils kleine Gewichte in sich tragen. In der Mitte des Kreisels befindet sich ein Kugellager. Stößt man den Kreisel an, dreht er sich um die eigene Achse. Bis zu zwei Minuten am Stück kann sich der Spinner drehen.

Auch die Spielwarenläden profitieren von der Nachfrage nach diesem Spielzeug. In vielen Geschäften ist der Kreisel bereits ausverkauft, so wie zwischenzeitlich auch bei Karstadt in der Innenstadt. Nachschub werde wieder geliefert, sagt Kim Henseleit. Sie ist Verkäuferin in der Spielwarenabteilung des Kaufhauses und kriegt den großen Andrang täglich mit. „Vergangene Woche habe ich eine Strichliste geführt, etwa 90 bis 100 Spinner haben wir täglich verkauft. So groß war der Hype um ein Spielzeug noch nie“, sagt sie. Es sei schwierig, die Ware nachzubestellen, sagt Henseleit, da sie selbst im Internet teilweise ausverkauft ist.

Zehn Kunden pro Stunde

Auch im Spielwarenladen „Articolo“ in der Wachmannstraße ist die Anfrage groß. „Der Fidget Spinner ist momentan das meistverkaufte Spielzeug bei uns“, sagt Verkäufer Klecha Wellmann. Fünf Modelle gibt es bei ihm zu kaufen, die Preise variieren zwischen 2,99 Euro und 6,99 Euro. Auch der eine oder andere Erwachsene kam schon vorbei, um eines der beliebten Spielzeuge zu ergattern, sagt er.

Die „Spielerei“ im Viertel hat ebenfalls noch ein paar Exemplare im Laden. Doch wer einen der Kreisel ergattern möchte, muss sich beeilen. „Pro Stunde kommen etwa zehn Kinder und suchen nach dem Fidget Spinner“, sagt „Spielerei“-Geschäftsführer Jürgen Münzer. Er verkauft zwei Modelle: die einfachen und die mit LED-Lichtern.

Vor allem Kinder und Jugendliche sind von dem Spielzeug so fasziniert, dass sie es überall mit hinnehmen. Berichten Zufolge, beschweren sich bereits erste Lehrer, dass ihre Schüler statt zuzuhören nur noch an ihrem Kreisel drehen. In manchen Fällen wird das Spielzeug sogar eingesammelt. Dabei soll der „Fidget Spinner“ eigentlich einem therapeutischen Zweck dienen. Er soll gegen Nervosität, Stress und Unruhe helfen. Gerade für Menschen, die unter einer Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung oder Autismus leiden, sei das drehende Gerät von Vorteil. Wissenschaftlich bewiesen ist das allerdings noch nicht.