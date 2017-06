Professor Mustafa Alkan Professor (v. l.) von der Fakultät für Internationale Beziehungen an der Gazi Universität Ankara, Sven-Joachim Irmer, Leiter des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Ankara, und Moderator Axel Brüggemann (Christina Kuhaupt)

„Ich hoffe sehr, dass die deutsch-türkischen Beziehungen am Tiefpunkt angelangt sind. Falls nicht, werden sie nämlich noch schlechter und das wäre für beiden Seiten fatal.“ Mit dieser Einlassung gleich zu Beginn der Podiumsdiskussion „Am Tiefpunkt angelangt? Die deutsch-türkischen Beziehungen 2017“ fasste Professor Mustafa Alkan von der Fakultät für Internationale Beziehungen an der Gazi Universität Ankara das Problem knapp zusammen.

Auf Einladung der Konrad-Adenauer Stiftung in Bremen eröffnete Alkan die auch in den Räumen der Stiftung Am Domshof stattfindende Diskussionsrunde mit einem sogenannten Impulsreferat vor rund 100 Zuhörern. Er versuchte vor allem, die Sichtweise der türkischen Seite deutlich zu machen. Als Absolvent eines Politikstudiums an der Uni Bonn, der genau so lange in Deutschland gelebt hat wie in der Türkei, und langjähriger Direktor des Zentrums für EU-Studien an der Universität Ankara, kennt Alkan die Befindlichkeiten beider Seiten.

Für ihn sind es vor allem drei Themenkomplexe, die aus türkischer Sicht das Verhältnis zu Deutschland und der EU belasten: Zum einen noch immer Vorbehalte und rechtliche Sonderbehandlungen der rund drei Millionen in Deutschland lebenden Türken, die es der türkischen Seite problemlos ermöglichten, jederzeit an ihren Nationalstolz als Türken zu appellieren. Zum zweiten die Resolution des Bundestages vom 2. Juni 2016, die der Türkei den Völkermord an den Armeniern vorwirft.

Türken in Deutschland befürchten Nachteile

Der Beschluss werde von der Türkei schlicht als Beleidigung verstanden. Und schließlich weigere sich Deutschland, die sogenannte Gülen-Bewegung als terroristische Vereinigung anzusehen. Die islamische Organisation um den in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen wird von der türkischen Regierung als Hauptdrahtzieher des gescheiterten Putsches betrachtet – eine Ansicht, die deutsche Behörden und Nachrichtendienste nicht teilen.

Vor allem die unterschiedliche Bewertung der Gülen-Bewegung zog sich schließlich durch die vom Journalisten Axel Brüggemann moderierte Diskussionsrunde. Oguzhan Yazici, Rechtsanwalt und CDU-Bürgerschaftsabgeordneter, berichtete von seinem Onkel: Der sei ein langjähriger Wähler der Erdogan-Partei AKP, habe aber beim jüngsten Verfassungsreferendum gegen das Präsidialsystem gestimmt, was ihm in der türkischen Gemeinschaft in Bremen den Vorwurf des Verräters eingebracht habe.

„Und das ist ein Grundproblem: Wer sich kritisch zur Regierung Erdogan äußert, muss heute in der Türkei mit schweren Vorwürfen bis hin zur Verhaftung rechnen. Und selbst in Deutschland befürchten viele Anfeindungen und Nachteile.“

Deutsche Medien sollen Putschversuch verharmlost haben

Auf der anderen Seite kritisierte Yazici, der Putschversuch in der Türkei sei in Deutschland von Beginn an in den Medien verharmlost und sogar als Inszenierung beschrieben worden. Außerdem sei ganz unabhängig von der Frage, ob die Gülen-Bewegung dahinter stecke: Ihre Bewertung als gefährliche oder gar terroristische Organisation sei völlig korrekt.

Gülen-Anhänger hätten tatsächlich den türkischen Staat in Justiz und Militär unterwandert und über Jahre zum Beispiel Politiker illegal abgehört, um dann im passenden Moment Korruptionsvorwürfe gegen die Regierung aus der Schublade zu zaubern. „Wem wirklich an Aufklärung und Rechtsstaat gelegen ist, bedient sich nicht solcher Methoden“, meine Yazici.

„Die jetzt vorgenommen Säuberungen im Staatsapparat sind jedenfalls nachvollziehbar“, pflichtete ihm Alkan bei, erntete beim Publikum damit aber sichtliches Unbehagen, was Moderator Brüggemann auf den in Deutschland im Zusammenhang mit Menschen schwer vorbelasteten Begriff der „Säuberungen“ schob. „Das ist aber normale türkische Rhetorik und nicht so gemeint, wie sie hier verstanden wird“, versuchte sich Sven-Joachim Irmer an einer Erklärung.

Mehr Verständnis für das Handeln der Gegenseite

Der Leiter des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Ankara warb dafür, nicht jeden Begriff auf die Goldwaage zu legen. „In der Türkei werden der Nationalstolz und die Geschichte in einer Weise gepflegt und politisch genutzt, die in Deutschland gar nicht mehr vorstellbar ist.“ So erkläre sich auch mancher der nicht akzeptablen Nazivergleiche aus der Türkei. Yazici warnte davor, dass die aggressiv-nationalistische Rhetorik der Türkei Unruhe in die hiesige türkische Gemeinschaft bringe.

Brüggemann konstatierte, ihn erinnere das deutsch-türkische Verhältnis bisweilen an den Streit eines alten Ehepaares, das sehr genau wisse, wie man dem jeweils anderen besonders wehtue. Alle Diskutanten plädierten daher auch für eine verbale Abrüstung und mehr Bemühungen, das Handeln der Gegenseite zu verstehen.

Alkan erinnerte außerdem an nach wie vor vorhandene gemeinsame Interessen und plädierte für mehr Gespräche und Treffen von Fachleuten und Vertretern der Zivilgesellschaft unterhalb der Ebene von Regierungsgesprächen.