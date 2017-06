Der Neptunbrunnen auf dem Domshof schäumt mal wieder über. Waschpulver in Brunnen zu kippen sei kein Kavaliersdelikt, betont Immobilien Bremen. (Markus Peters)

Gehen die Brunnen und Wasserspiele in Bremen nach der Winterpause wieder in Betrieb, weist Immobilien Bremen als Betreiberin stets darauf hin, dass Seifenschaum nichts zu suchen hat in den Brunnen.

Wer Waschpulver hineinkippe, begehe mitnichten einen harmlosen "Dumme-Jungen-Streich". Denn betroffene Brunnen müssten in der Folge zeit- und kostenaufwändig gereinigt werden.

Verursacher solcher Schaumspektakel, die erwischt werden, bekommen eine Rechnung über 800 Euro. (Pascal Faltermann)

