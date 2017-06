Grüne Wiese, auf der bald gebaut werden soll: Für dieses 16,3 Hektar große Areal ist die Gartenstadt Werdersee geplant. (Christian Walter)

Nicht jedes Mal, wenn ein Bebauungsplan spruchreif ist, beruft der Behördenchef eine Pressekonferenz ein. Anders am Dienstag, denn diesmal ging es laut Bausenator Joachim Lohse (Grüne) um einen „ganz besonderen Bebauungsplan“, um das „bedeutendste Quartier“, das in den letzten Jahren entwickelt worden sei.

Die Rede war von der Gartenstadt Werdersee, einem 16,3 Hektar großen Neubaugebiet in der Neustadt zwischen Huckelriede und Habenhausen. Nach der parteiübergreifenden Zustimmung in der Baudeputation vor knapp drei Wochen hat nun auch der Senat das Großbauprojekt abgesegnet und damit den Weg frei gemacht für die finale Abstimmung in der Stadtbürgerschaft. Und die gilt als ­reine Formalität.

Fünf- bis sechsjährige Bauzeit veranschlagt

Bereits im Herbst dieses Jahres sollen die Erschließungsarbeiten beginnen. Für Anfang 2018 ist dann der Bau der ersten Wohnhäuser geplant, veranschlagt ist eine fünf- bis sechsjährige Bauzeit. Insgesamt sind etwa 590 Wohneinheiten vorgesehen, davon 280 als Einfamilienhäuser und 310 Wohnungen in bis zu fünfstöckigen Gebäuden.

Die gesamte Investitionssumme liegt bei rund 200 Millionen Euro. Beteiligt sind neben der Wohnungsbaugesellschaft Gewoba die privaten Investoren Hübotter Wohnungsbau GmbH und die Interhomes AG. Koordiniert wird die Bebauung durch die Projektgesellschaft Gartenstadt Werdersee (PGW).

Erläuterten das Goßbauprojekt Gartenstadt Werdersee: ­Bausenator Joachim Lohse (li.), Senatsbaudirektorin Iris Reuther und Manfred Corbach, Leiter Immobilienwirtschaft Gewoba. (Christina Kuhaupt)

Deren Geschäftsführer Uwe Schierloh sprach von einem „Stadtquartier aus einem Guss“, von einem „guten und attraktiven Neubaugebiet“. Von der „sehr schönen landschaftlichen Einbindung schwärmte Senatsbaudirektorin Iris Reuther. Als „Gartenstadt des 21. Jahrhunderts“ knüpfe das neue Quartier an die historische Tradition der Gartenstädte an.

Neuer Teil von Bremen

Der Wechsel von Reihenhäusern und mehrgeschossigen Häusern, der Westpark am Friedhof Huckelriede, weitere Grünflächen sowie der Bau einer zweizügigen Grundschule und eines Kindergartens machten das Neubaugebiet zu einem lebendigen Quartier, zu einem „neuen Teil von Bremen“.

Dazu beitragen will auch die ­Gewoba, die mit 230 Mietwohnungen im Bereich des sozialen Wohnungsbaus plant. In die Zuständigkeit der Gewoba fällt nicht nur der Kindergarten mit rund 100 Plätzen, sondern auch der Bau eines Supermarkts. „Mit Interessenten befinden wir uns in Verhandlungen“, sagte Manfred Corbach, Leiter der Immobilienwirtschaft Gewoba.

In drei Bauabschnitten soll der Bauprozess laut PWG-Geschäftsführer Schierloh über die Bühne gehen. Den Anfang macht der Eingangsbereich an der Habenhauser Landstraße, danach kommt das Areal am Werdersee zum Zuge und zuletzt der mittlere Bereich. Zielgruppe für das Wohneigentum ist Schierloh zufolge der gehobene Mittelstand, pro Quadratmeter sei mit einem Preis von 2500 bis 2600 Euro zu rechnen.

Besondere Genugtuung

Zugleich sind Grundstücke für Baugemeinschaften und Mietgemeinschaften vorgesehen. Doch auch Menschen mit geringerem Einkommen sollen in dem neuen Quartier ein Zuhause finden können. Und zwar nicht nur an der Straße, sondern auch am Werdersee. Mit dem Neubaugebiet werde dringend benötigter Wohnraum für Familien, Paare und Singles geschaffen, sagte Lohse.

Was ihn mit besonderer Genugtuung erfüllt: Mit einem Anteil von 30 Prozent werde die vom Senat beschlossene 25-prozentige Sozialwohnungsquote sogar noch deutlich übertroffen. Als Pluspunkt wertet Lohse auch die Errichtung von Car-Sharing-Plätzen und Ladesäulen für Elektroautos.

Dieser Punkt wie auch die Einhaltung energetischer Standards für die Wohnungsbauten wurden bereits im Vorfeld zwischen der Stadt Bremen, der Gewoba und der PGW vertraglich geregelt. Ebenfalls fest vereinbart: ein Architektenwettbewerb zur Ausgestaltung der inneren Bebauung.

Knapp vierjähriger Vorlauf

Keinerlei Sorgen muss man sich laut Ressortsprecher Tittmann um aufgefundene Altlasten im Erdreich machen. Dabei handele es sich keineswegs um eine Sondermülldeponie, wie in Presseberichten zu lesen gewesen sei. Sondern vielmehr um harmlose Schuttablagerungen aus dem Zweiten Weltkrieg.

Der Bereich werde mit ausreichend Erdreich abgedeckt. Tittmann: „Darauf können dann auch Kinder spielen.“ Der knapp vierjährige Vorlauf hat laut Bausenator Lohse vor allem mit dem „Flickenteppich unterschiedlicher Eigentumsverhältnisse“ auf dem Areal zu tun.

Als die Stadt 2013 auf das Gelände aufmerksam wurde, war ein Teil der Fläche schon in der Hand privater Investoren. Aus diesem ­Grunde habe man Flächen tauschen müssen, um die Straßenanbindung der verschiedenen Teilbereiche zu gewährleisten, so Tittmann.

Jahrelang heftig umstritten

Und das war Neuland für die Behörde, dem Ressort fehlte es an Know-How. „Seit Jahrzehnten hat die Stadt keine Flächenbebauung mehr betrieben und solange auch nicht mit einem derart komplexen Umlegeverfahren zu tun gehabt“, sagte Lohse.

Mit dem Senatsbeschluss kommt ein Bauvorhaben auf den Weg, das jahrelang heftig umstritten war. Eine Bürgerinitiative machte Front gegen die Baupläne, auch in den Beiräten hagelte es parteiübergrei­fende Kritik nicht an dem Projekt an sich, wohl aber an einer als zu dicht empfundenen Bebauung.