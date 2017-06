Ingo Schnieders ist bei der BSAG für den Gleisbau zuständig. Er steuert das Großprojekt am Bahnhof und wollte damit eigentlich schon in den Sommerferien des vergangenen Jahres beginnen. (Frank Thomas Koch)

Anderthalb Jahre haben die beiden getüftelt. Der eine ist Ingenieur, der andere Verkehrsplaner. So viel Arbeit, und alles auf einen bestimmten Termin hin, den Beginn der Sommerferien des vergangenen Jahres. Doch dann, es war dieser eine Tag, Himmelfahrt, der Ingenieur erinnert sich genau, da haben sie alles über den Haufen geworfen.

Nein, nicht alles, aber den Baustart. „Das war uns zu heiß geworden“, sagt Ingo Schnieders. Er ist der Gleisbauer bei der Bremer Straßenbahn AG (BSAG), steuert die großen Projekte, und jetzt eben auch dieses: die Erneuerung der Straßenbahngleise vor dem Bremer Hauptbahnhof.

Die Gleise und Weichen waren längst geordert und wurden auch geliefert. Nur dass sie nicht eingebaut werden konnten. Der Grund: Die BSAG-Leute befanden sich plötzlich auf unsicherem Terrain, auf schwimmendem Grund, wenn man so will. Die Erde unter ihren Gleisen vorm Bahnhof war abgesackt.

Im Grunde weiß bis heute keiner so recht, warum das passiert ist. Gerade einmal, dass es mit der Baugrube zu tun hatte, dem Bremer Loch, das an der Stelle so lange schon gähnt, nun aber langsam mit Beton zuwächst. Damals war das ein großes Malheur, sogar die Hochstraße hatte etwas abbekommen und sich ein wenig zur Seite geneigt.

Der BSAG blieb am Ende nichts anderes übrig, als ihre geplante Großbaustelle zu verschieben. Die Sommerferien sollten es trotzdem sein, notgedrungen ein Jahr später. Nun ist es soweit: am Donnerstag kommender Woche, am 22. Juni, beginnt die große Operation – es ist eine am offenen Herzen.

Ersatzhaltestellen für sämtliche Busse

Warum dieses Bild aus der Medizin stimmt, wird sofort klar, wenn man mit dem zweiten der beiden Männer spricht, mit dem Verkehrsplaner. Lars Degen zeigt auf den Zeichnungen, wie die vielen bunten Linien für die Busse und Bahnen zum Bahnhof führen und dann auch wieder nicht, wenn es wegen der Baustelle nicht geht.

Für sämtliche Busse wird es in der Zeit bis zum 10. September im näheren Umfeld Ersatzhaltestellen geben. „Das betrifft rund 1000 Fahrten am Tag“, erklärt Degen. Ganz wichtig aus seiner Sicht: „Alle Linien, die heute den Hauptbahnhof erreichen, tun es während der Bauphase auch, nur mit anderen Haltestellen. Das ist für die Fahrgäste von überragender Bedeutung.“

Bei den Straßenbahnen ist das freilich nicht immer so. An zwei der vier sogenannten Power-Wochenenden, an denen die Arbeiter im Schichtbetrieb von Freitagabend bis Montagmorgen ranklotzen, um die alten Gleise und Weichen zu entfernen und neue einzusetzen, werden die Bahnen weiträumig um den Bahnhof herumgeführt.

Domsheide wird extrem belastet

Degen nimmt als Beispiel die Linie 1. Sie kommt aus Huchting und fährt normalerweise über den Bahnhof zum Dobben und weiter nach Mahndorf. „An den Power-Wochenenden biegt sie am Brill ab, fährt durch die Hutfilter- und Obernstraße zur Domsheide und nimmt später am Dobben wieder die alte Strecke auf.“

Der Domsheide kommt an solchen Tagen eine besondere Bedeutung zu, sie wird extrem belastet, kann das aber aushalten, da ist Degen sich sicher. Schwieriger, meint er, wird es an der Sielwallkreuzung: „Anders als auf der Domsheide haben wir es dort mit konkurrierenden Verkehren zu tun, mit Radfahrern und Autofahrern.“

Ein Gewusel ohnegleichen, auch so schon, ohne zusätzliche Straßenbahnen. An den Power-Wochenenden werden es statt drei fünf Linien sein, die im Minutentakt über die Kreuzung ruckeln. „Wir haben das simuliert, wollten auf Nummer sicher gehen und haben festgestellt, dass es machbar ist. Es muss nur eine Ampelschaltung angepasst werden.“

Es muss sein

Die Ersatzhaltestellen, Umleitungen und Umsteigevarianten – es ist viel, was die rund 100.000 Fahrgäste der BSAG , die täglich am Bahnhof unterwegs sind, verarbeiten müssen. „Wir hauen alles an Informationen raus, was möglich ist“, verspricht Degen.

Sein Kollege hat Kontakt mit den Anrainern des Bahnhofs aufgenommen, um sie rechtzeitig zu warnen. „Da wird man natürlich nicht immer mit offenen Armen aufgenommen“, sagt Ingo Schnieders. Im Großen und Ganzen sei er aber auf Verständnis gestoßen. Es muss sein, das wissen alle, und kommende Woche geht's los.