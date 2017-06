Trüber Himmel, und die Wetteraussichten für die nächsten Tage könnten ebenfalls besser sein. Auch Tatjana Svetova aus Riga hat beim Bummel durch Bremen ihren Schirm aufgespannt. (Karsten Klama)

Weltuntergang – das haben wohl viele Bremerinnen und Bremer am Donnerstagabend gedacht angesichts der sturzbachartigen Regenfälle, die auf die Stadt niedergingen. Doch obwohl Feuerwehr und Hansewasser zu etlichen Einsätzen ausrücken mussten, hieß es am Freitag übereinstimmend, die Wassermassen hätten keine nennenswerten Probleme bereitet.

Die Feuerwehr wurde von Donnerstagabend bis Freitagmorgen zu 53 Einsätzen gerufen, wie Pressesprecher Michael Richartz berichtet. „Meistens mussten wir Keller auspumpen.“ Besonders viel zu tun gab es am Unisee: Dort hatte die Jugendfeuerwehr aus Wolfsburg ihr Zeltlager aufgeschlagen – allerdings in einer Senke, sodass die Zelte bald eher in einem See, statt am See standen. Die Bremer Berufskollegen rückten mit fünf Einsatzfahrzeugen an und pumpten das Wasser ab.

Wasser konnte nicht abfließen

Auch Hansewasser hatte am Donnerstagabend einiges zu tun, sagt Mitarbeiter Arne Schmüser. Auf einigen Straßen hatte sich das Regenwasser zu größeren Lachen angesammelt. „Aber nicht, weil die Kanalisation überlastet war.“ Vielmehr seien die Staubfänger unter den Gullydeckeln durch Sand und Laub verstopft gewesen, sodass das Wasser gar nicht in die Kanäle abfließen konnte.

Mehr zum Thema Feuerwehr im Dauereinsatz Nach dem Unwetter mit Starkregen und Blitzschlag am Donnerstagabend hat die Feuerwehr Bremen eine ... mehr »

Für die Reinigung der Staubfänger sei Hansewasser zwar nicht zuständig. „Aber wenn uns Anwohner in einer solchen Situation anrufen, fahren wir natürlich raus und kümmern uns darum.“

Wenig Regen im Bremer Osten und Westen

In den Bremer Freibädern herrscht dieser Tage dagegen Flaute. Durch den heftigen Regen hätten einige Liegewiesen praktisch unter Wasser gestanden, sagt Laura Schmitt, Sprecherin der Bremer Bäder GmbH. Wegen der trüben Wetteraussichten blieben an diesem Wochenende das Freibad Blumenthal und das Schlossparkbad geschlossen. Das Stadionbad habe aber geöffnet.

Bis zu 20 Liter Regen sind am Donnerstagabend innerhalb einer Stunde pro Quadratmeter in Bremen heruntergekommen, berichtet Hansewasser-Mitarbeiterin Svenja Lienau. Teilweise seien bis Freitagmorgen 50 Liter pro Quadratmeter gemessen worden.

Das sei fast so viel wie die durchschnittliche Monatsmenge von 60 Litern pro Quadratmeter. Am stärksten betroffen waren Lilienthal, Borgfeld, Horn, Schwachhausen und Mitte, sagt Arne Schmüser. Im Bremer Osten und Westen habe es dagegen deutlich weniger geregnet.