Andreas Rippert leitet den Kampfmittelräumdienst in Bremen. (Christina Kuhaupt)

Gegen 14 Uhr werde Sprengmeister Andreas Rippert sich an die Arbeit machen, teilt die Polizei mit. Und um 14.05 Uhr war es schon geschehen. Die Zehn-Zentner-Weltkriegsbombe wurde erfolgreich gesprengt. Eine Entschärfung war aufgrund des Zustandes vom Zünder nicht möglich.

Der Fundort der Bombe musste ab circa 12 Uhr in einem 400-Meter-Radius evakuiert werden. Von der Evakuierung betroffen war ein Teil der Betonstraße.

Wie die Polizei weiter mitteilte, war im Umkreis von 1000 Metern ab 13 Uhr luftschutzmäßiges Verhalten erforderlich. Dortige Anwohner durften dann zwar in ihren Gebäuden verbleiben, aber nur in Räumen, die vom Bombenfundort abgewandt liegen. Außerdem sollten Sie sich nicht in der Nähe von Fenstern aufhalten.

Die Polizei riet zudem, Fenster zu kippen. Betroffen vom luftschutzmäßigen Verhalten sind die Betonstraße, Am Brakland, Eylmannstraße, Eispohl sowie die Claus-von-Lübken-Straße.

Es kam zu keinen besonderen Vorkommnissen. Alle Evakuierungs- und Sperrmaßnahmen sind ab sofort aufgehoben. (wk)