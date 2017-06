Andreas Rippert leitet den Kampfmittelräumdienst in Bremen. (Christina Kuhaupt)

Voraussichtlich gegen 14 Uhr werde Sprengmeister Andreas Rippert sich an die Arbeit machen, teilt die Polizei mit. Der Fundort der Bombe wird deshalb ab circa 12 Uhr in einem 400-Meter-Radius evakuiert. Von der Evakuierung betroffen ist ein Teil der Betonstraße.

Wie die Polizei weiter mitteilt, ist im Umkreis von 1000 Metern ab 13 Uhr luftschutzmäßiges Verhalten erforderlich. Dortige Anwohner dürfen dann zwar in ihren Gebäuden verbleiben, aber nur in Räumen, die vom Bombenfundort abgewandt liegen. Außerdem sollten Sie sich nicht in der Nähe von Fenstern aufhalten.

Die Polizei rät zudem, Fenster zu kippen. Betroffen vom luftschutzmäßigen Verhalten sind die Betonstraße, Am Brakland, Eylmannstraße, Eispohl sowie die Claus-von-Lübken-Straße. Darüber hinaus wird die B74 voraussichtlich ab 13 Uhr in diesem Abschnitt kurzfristig voll gesperrt werden.

Eigentlich sollte die Bombe entschärft werden. Weil sich aber laut Polizei herausgestellt hat, dass der Zünder für eine Entschärfung nicht geeignet ist, muss die Bombe nun gesprengt werden.