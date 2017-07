Einem Großteil der Selbsttötungen liegen nach Angaben der Stiftung Deutsche Depressionshilfe psychische Erkrankungen zugrunde. (dpa)

Die Zahl der Suizide in Bremen ist in den vergangenen Jahren zurückgegangen. Das geht aus einer Anfrage der CDU-Fraktion an den Senat hervor, die dem WESER-KURIER vorliegt. Im Jahr 2016 nahmen sich 57 Männer und Frauen das Leben – 2014 waren es noch 77 gewesen. In Bremerhaven hat sich die Zahl der Suizide zwischen 2014 und 2016 indes annähernd verdoppelt: Zählte der Senat 2014 noch 28 Fälle, waren es im Jahr 2016 bereits 50.

Unterschiede zwischen beiden Städten gibt es auch beim Alter der Betroffenen: Mehr als die Hälfte der Bremer, die sich das Leben nahmen, war älter als 60 Jahre alt. In Bremerhaven nahmen sich die meisten im Alter zwischen 20 und 60 das Leben. 36 der 50 Suizide in der Seestadt entfallen auf diese Altersgruppe. Die Verteilung auf die Geschlechter ist in beiden Städten ähnlich: In Bremen waren 62 Prozent der Suizidalen im vergangenen Jahr Männer, in Bremerhaven waren es 58 Prozent.

Kein bestimmtes Muster zu erkennen

Am häufigsten werden organische und psychische Krankheiten als Grund für eine Selbsttötung angeführt. „Hierbei spielt häufig auch das Alter der betroffenen Personen beziehungsweise die Schwere der Krankheit eine Rolle“, heißt es in der Senatsvorlage. Nachrangig seien auch Beziehungsprobleme in Partnerschaften oder der Familie als Motiv zu nennen. Ein bestimmtes Muster bei der Art der Selbsttötung kann der Senat nicht erkennen. Der soziale Hintergrund spiele bei der Entscheidung zu einem Suizid vermutlich keine wesentliche Rolle, heißt es.

Der Christdemokrat Wilhelm Hinners hat die Anfrage an den Senat gerichtet. Angesichts der Zahlen der Landesregierung zeigte er sich geschockt. „Bremen hat etwa fünf Mal so viele Einwohner wie Bremerhaven“, sagte Hinners am Dienstag. Dennoch sei die Zahl der Suizide fast gleich hoch. „Ich fordere den Senat auf, diesen eklatanten Unterschied zwischen beiden Städten detaillierter zu untersuchen“, so Hinners.

Hinter jedem Suizid stehe eine persönliche Geschichte. „Wir dürfen bei mehr als 100 Toten in unserem Bundesland nicht einfach wegschauen“, sagte der CDU-Politiker. Anders als die Bremer Landesregierung vermutet er hinter den gestiegenen Suizid-Zahlen in Bremerhaven soziale Notlagen. Dafür spreche auch das im Vergleich zu Bremen niedrige Alter der Betroffenen. Dies müsse dringend von Experten beurteilt werden.

Häufigster Grund sind Depression

Einem Großteil der Selbsttötungen liegen nach Angaben der Stiftung Deutsche Depressionshilfe psychische Erkrankungen zugrunde. Knapp 90 Prozent der jährlich etwa 10.000 Suizide und 150.000 Suizidversuche in Deutschland erfolgten vor dem Hintergrund einer oft nicht optimal behandelten psychischen Erkrankung, am häufigsten einer Depression.

In der vergangenen Woche war der Suizid von Chester Bennington, Sänger der US-Rockband Linkin Park, bekannt geworden. Auch er hatte psychische Probleme. „Depressionen gehen mit großem Leiden und tiefer Hoffnungslosigkeit einher. In der Depression werden bestehende Probleme vergrößert wahrgenommen und es geht immer auch der Glauben verloren, dass sich dieser leidvolle Zustand je wieder bessern wird und ihnen geholfen werden kann. In ihrer Verzweiflung sehen Menschen dann im Suizid den einzigen Weg, diesem unerträglichen Zustand zu entkommen“, sagte Ulrich Hegerl, Psychiater und Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutsche Depressionshilfe.

Die professionelle Behandlung der Depression sei die wichtigste Maßnahme, um Suizide zu verhindern. „Den meisten Menschen mit Depressionen kann mit Medikamenten und Psychotherapie geholfen werden. Deshalb ist es wie bei jeder anderen Erkrankung entscheidend, sich rasch professionelle Hilfe zu holen, das heißt, sich an den Hausarzt oder direkt an einen Psychiater zu wenden“ so Hegerl.

Hilfe bekommen Betroffene und Angehörige bei der Telefonseelsorge in Deutschland, Tel.: 0800 / 11 10 111, beim Bremer Bündnis gegen Depression, Tel.: 0421 / 277 20 01 oder per Mail an: bbgd@pk-hb.de. Im Ernstfall sollte immer der Notarzt alarmiert werden.