Niedlich ist sie, wie sie so winzig durch ihr Becken paddelt. Da ist der Entschluss schnell gefasst, die Schmuckschildkröte mit nach Hause zu nehmen. „Viele Menschen denken nicht darüber nach, dass so ein süßer Winzling aus dem Baumarkt 40 Jahre alt und 30 Zentimeter groß werden kann“, sagt Stefan Nehring vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) in Bonn. Irgendwann ist der kleine, für ein paar Euro gekaufte Liebling dann nur noch eines: lästig. Und nun? „Dann setzen wir ihn aus, damit tun wir ihm noch was Gutes, sei dann allzu oft der Gedanke“, sagt Nehring, beim BfN Experte für gebietsfremde Arten.

Die Folge solcher Verstöße gegen das Bundesnaturschutzgesetz: In etlichen Gewässern bundesweit tummeln sich Gelbwangen- und Rotwangen-Schmuckschildkröten – in Stadtparkteichen sieht man sie jetzt im Sommer oft beim Sonnenbaden. „Die Tiere stammen aus Nordamerika und überstehen unsere kalten Winter“, erklärt Nehring. Für die heimische Tier- und Pflanzenwelt sind sie eine immense Belastung: Amphibien- und Insektenlarven werden von den Allesfressern verschlungen, die Europäische Sumpfschildkröte wird von angestammten Plätzen verdrängt.

Millionen auf US-Farmen gezüchtete Schildkröten wurden in den vergangenen Jahren in die Europäische Union (EU) importiert – wie viele letztlich in Teichen und Seen endeten, lässt sich kaum schätzen.

Künftig ist zumindest für drei hierzulande gehandelte Arten Schluss: „Nach der neuen EU-Artenschutzverordnung dürfen Rotwangen-, Gelbwangen- und Cumberland-Schmuckschildkröten ab August endgültig nicht mehr verkauft werden“, sagt Nehring. Damit wird sich zumindest dieses Problem in einigen Jahrzehnten erledigt haben: „Die Tiere überleben zwar die Winter, pflanzen sich aber nicht fort.“

Goldfische sind das kleinste Problem

Anders sieht das bei einem anderen extrem häufig ausgesetzten Heimtier aus: dem Goldfisch. Die ursprünglich im östlichen China durch Züchtung entstandenen Fische gehören zu den ältesten Haustieren ohne direkten wirtschaftlichen Nutzen – und zu den zähesten. Goldfische sind Allesfresser, kommen in quasi jedem Süßgewässer und selbst in Brackwasser klar, vermehren sich schnell und vertilgen große Mengen an Pflanzen und kleinen Lebewesen. „Die haben Hunger und fressen ganze Teiche leer“, sagt Nehring. Für heimische Fischarten und Amphibien schwinde das Nahrungsangebot in der Folge immens.

Auch Goldfische würden oft als hübsche kleine Jungfische angeschafft. „Sie werden größer, sie vermehren sich – und sie werden alt.“ Die Lebenserwartung liege bei 25 Jahren und mehr. Lästig gewordene Exemplare einfach umzubringen, brächten viele nicht übers Herz – sie illegal irgendwo auszusetzen, schon. „Stadtparkteiche sind beliebt dafür, immer wieder versuchen Leute auch, ihre Aquarienfische in Zoos reinzuschmuggeln und sie dort irgendwo ins Wasser zu kippen“, sagt Nehring.

Für wärmeliebende Exoten bedeute das ein schnelles Ende, sagt Christian Wolter vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB). „Die wackeln noch mal mit der Flosse, der Besitzer geht beruhigt nach Hause, die Fische sind nach ein paar Minuten tot und richten keinen Schaden an.“

Vielerorts sorgten zudem Raubfische wie der Hecht dafür, dass bunten Einwanderern kein langes Leben beschieden ist. Goldfische seien darum in vielen Gewässern gar kein so großes Problem, ist er überzeugt. „Sie sind nur besonders auffällig und viel in Parkgewässern zu sehen, darum wird das so wahrgenommen.“

Anders sehe das zum Beispiel bei Zwergwelsen aus. Die fräßen den Nachwuchs von Fischen und Amphibien weg, erklärt der Ökologe Wolter. „Untersuchungen zeigen, dass da, wo Zwergwelse eingetragen wurden, wenig andere Arten leben.“ Ein großes Problem im wahrsten Sinne seien zudem Graskarpfen, auch Amurkarpfen genannt, die im Baumarkt zur Bekämpfung von Wasserpflanzen für Gartenteiche verkauft werden. „Die werden locker 30 Jahre alt und einen Meter lang“, sagt Wolter. „So ein Fisch frisst richtig was weg.“

30 Prozent der Körpermasse an Pflanzenmaterial werde an warmen Tagen je Tier verputzt. Über den Kot gelangten große Mengen an Nährstoffen ins Wasser. „Das Ergebnis ist eine trübe Brühe mit massiver Algenblüte.“

Die wenigsten Gartenteiche bräuchten tatsächlich einen Graskarpfen, sagt Wolter. Das werde den Besitzern aber häufig erst zu spät klar. Doch warum werfen sie ihren Fehlkauf dann in den nächsten See, statt ihn einfach aufzuessen? „Die Mühe macht sich doch kaum einer mehr, die meisten Menschen kennen Fisch nur noch rechteckig, grätenfrei und paniert.“

Fischbesatz sei ein immenses Natur-, Arten- und Gewässerschutzproblem in Deutschland und darüber hinaus, ist Tom Kirschey vom Naturschutzbund (Nabu) überzeugt. Die gesamte Gemeinschaft von Organismen in einem Lebensraum drohe zu kippen, Libellen- und Amphibienlarven hätten oft keine Chance.

Immer mehr Exoten sind billiger

Hinzu kommt, dass ausgesetzte Tiere und Pflanzen Krankheiten übertragen können. So starb beispielsweise der Europäische Flusskrebs fast überall in Norddeutschland und Mitteleuropa aus, als der Kamberkrebs eingeführt wurde – und mit ihm die Krebspest. Die aus Nordamerika stammende Art ist weitgehend immun gegen den Pilz, nicht aber sein europäischer Verwandter. Einen ähnlichen Effekt gibt es beim Koi-Herpes-Virus, das hochansteckend ist und Karpfen binnen kurzer Zeit verenden lässt.

Derzeit lebt nach Daten des Zentralverbands Zoologischer Fachbetriebe (ZZF) in fast der Hälfte der Haushalte bundesweit mindestens ein Haustier. 700 000 Terrarien, 1,6 Millionen Gartenteiche und zwei Millionen Aquarien gebe es. Allein für Zierfisch-Bedarfsartikel gaben die Halter nach ZZF-Angaben im vergangenen Jahr 182 Millionen Euro aus. Dennoch wird bei Weitem nicht jeder Besitzer den besonderen Bedürfnissen seiner Exoten gerecht – darauf wies etwa eine Umfrage unter Reptilienbesitzern hin. Terrariengröße, Luftfeuchtigkeit, Fütterung und Winterruhe wichen häufig von den Empfehlungen für die jeweilige Art ab, berichteten Wissenschaftler um Michael Pees von der Klinik für Vögel und Reptilien der Universität Leipzig.

Gerade Menschen, die sich ihren Exoten aus einer Laune heraus angeschafft haben, weil sich eine bunte Schlange doch hübsch im Wohnzimmer macht, verlieren rasch das Interesse – und nutzen die Natur als Heimtierdeponie. In den kommenden Jahren dürfte es eher mehr als weniger Probleme mit solchen ausgesetzten Tieren geben – nicht nur wegen des Klimawandels, der langfristig mildere Winter bedeutet und damit die Überlebenschancen für Exoten erhöht.

„Der Trend ist, dass immer mehr besondere Arten immer billiger angeboten werden“, sagt Nehring. Dies gelte vor allem für Gruppen wie Amphibien und Reptilien. Einst nur selten verkauft, seien solche Tiere und das nötige Zubehör inzwischen oft sehr günstig zu haben.

Momentan seien Schlangen wie Python und Kornnatter oder auch Leguane in Mode. „Das führt dann immer mal zu Polizeieinsätzen, wenn so ein Tier ausgesetzt in der Stadt herumsitzt.“ Etliche Hunderttausend Wirbeltiere jährlich würden inzwischen bundesweit verkauft, Tendenz steigend, sagt Nehring. „Wir haben keine Zahl dazu, wie viele davon letztlich irgendwo draußen illegal entsorgt werden.“

Das Phänomen sei ganz klar ein Wohlstandsproblem. „Je höher das Bruttosozialprodukt, desto mehr Tiere werden gekauft – und desto mehr werden letztlich ausgesetzt“, sagt Nehring.