Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald. (nordphoto)

Zwar lägen die Stadt und Werder in der Frage, wer die zusätzlichen Polizeikosten bei Hochrisikospielen übernehmen soll, auseinander - trotzdem definiere sich Werders "Verhältnis zur Stadt nicht nur über diesen Streit". Man arbeite in zahlreichen Projekten vertrauensvoll zusammen und unterstütze sich gegenseitig, wird Hess-Grunewald am Freitag in einer Werder-Mitteilung zitiert. Werder sei überzeugt, dass es einen "gemeinsamen Weg", einen "besseren Weg" gebe, was die Polizeikosten-Problematik angehe.

Hess-Grunewald sprach im Interview außerdem unter anderem über den Prozess an sich, den Bremer Innensenator Ulrich Mäurer, die DFL sowie Gewalt als gesamtgesellschaftliches Problem. Gerade mit Blick auf die Gewaltprävention mahnte Hess-Grunewald zur Eile: "Wenn wir die Kostenfrage für Polizeieinsätze endlich geklärt, haben wir noch keinen Schritt in die richtige Richtung gemacht", so Hess-Grunewald. "Wir verschenken wertvolle Zeit."

Am vergangenen Mittwoch hatte das Verwaltungsgericht Bremen einer Klage der Deutschen Fußball Liga (DFL) stattgegeben. Demnach sei der Gebührenbescheid über 425.718 Euro, den Bremen der DFL für die zusätzlichen Polizeikosten anlässlich des Nordderbys zwischen Werder Bremen und HSV in der Saison 2014/15 geschickt hat, rechtswidrig. Es fehle eine wirksame Rechtsgrundlage für die Berechnung der Gebührenhöhe, so das Verwaltungsgericht.

Das komplette Interview mit Hess-Grunewald ist auf www.werder.de zu finden. (wk)