Spaghetti-Eis oder Cappuccino? Die Brüder Srećko (links) und Damir Birač vor ihrem Eislabor in der Östlichen Vorstadt. Seit Februar ist hier wieder geöffnet. (Christina Kuhaupt)

Der Frühling hat lange auf sich warten lassen, doch nun ist das warme Wetter endlich da. Sonnenschein, um die 20 Grad und ausnahmsweise kein Hagel – das ist für einen Tag im Wonnemonat Mai nicht außergewöhnlich. Nach den vergangnen winterlichen Wochen ist es das allerdings schon. Der Montag brachte einen Tag Sommer.

Das Ende der frostigen Temperaturen freut auch die Gastronomen in Bremen. Schon am frühen Nachmittag genießen die ersten Gäste ihr Weizen im Biergarten an der Schlachte, Currywürste und Brezel gehen über den Tresen. Paare schießen Selfies im Sonnenschein mit der Weser im Hintergrund. Die Blätter der Bäume sind auch endlich grün. Bremen kann ziemlich schön sein.

Weil nicht immer so viel los ist, geht im Biergarten nichts ohne Aushilfen. Doch es sei gar nicht so leicht, Personal zu bekommen, sagt Horst Wille, Geschäftsführer des Luv. Generell gelte das für seine Branche – egal, ob es um Servicekräfte oder Köche gehe. Der Fachkräftemangel mache sich in der Gastronomie besonders bemerkbar. Obwohl die Arbeit als Aushilfe gut bezahlt werde, sei es immer schwerer, Mitarbeiter für die sonnige Saison zu finden. Während es dafür früher einen Stamm von 25 Aushilfen gegeben habe, sei dieser heute um mehr als die Hälfte geschrumpft.

„Ideale Temperaturen“

Vier der Mitarbeiter für den Biergarten seien fest angestellt – das ganze Jahr. Wenn das Wetter schlecht sei, müssten sie zu Hause bleiben, sagt Wille. „Darüber freuen sie sich nicht, auch wenn das Gehalt sicher ist. Sie wollen lieber arbeiten.“ Doch mit dem Schlachtezauber gebe es auch im Winter zu tun. In den Sommermonaten bauten die Mitarbeiter außerdem genügend Überstunden auf, die sich in schwächeren Phasen abbummeln ließen.

Lisa Heitmann (rechts) und ihre Freundin Anna Maria Queschke genießen das schöne Wetter an der Schlachte. An ihrem Feierabend seien sie oft hier, erzählen sie. (Christina Kuhaupt)

Aushilfen springen im Luv je nach Wetterlage ein. Spätestens zum Kajenmarkt oder an Himmelfahrt brauche es jeden Mitarbeiter im Biergarten, sagt Wille. Lieber sei es ihm, dass zwei drei Mitarbeiter zu viel da seien, als dass es lange Schlangen gebe. „Wenn der Bierhahn einmal läuft, dann soll er nicht mehr damit aufhören.“

Viel wärmer als 20 Grad muss es gar nicht sein – zumindest aus Sicht eines Bremer Eisdielenbetreibers. „Jetzt sind die idealen Temperaturen“, sagt Srećko Birač vom Eislabor in der Östlichen Vorstadt. Das hat einen einfachen Grund: „Alles, was über 25 Grad ist, ist schlecht für das Geschäft. Dann sind schließlich alle am See und im Schwimmbad.“ Am Montag ist es dafür noch etwas zu frisch, die Temperaturen im See zu kühl.

Vor allem Schüler und Studenten helfen aus

Vor der Eisdiele ist an diesem sonnigen Nachmittag also viel los: Im Laden bildet sich eine Schlange vor den Eissorten: Mango, Himbeere, Vanille oder doch Möhrchen? Kinder sitzen auf der Treppe des Lokals mit der begehrten Ware in der Waffel: eine Kugel Eis und bunten Streuseln. Srećko Birač betreibt das Eislabor mit seinem Bruder Damir schon zehn Jahre. Er kennt seine Kunden: „In Bremen ist das so. Wenn die ersten Sonnenstrahlen da sind, wollen die Leute draußen sitzen.“ In den nächsten Monaten muss das Geschäft laufen. Denn von Oktober bis Februar pausiert das Eislabor.

Aushilfen finden, das sei nicht leicht, sagt auch Birač. Im Eislabor hülfen vor allem Schüler und Studenten. „Wir sagen ihnen von vornherein: Wenn das Wetter schön ist, müsst ihr arbeiten.“ Eigentlich steht Birač vor allem in der Küche, bereitet dort das Eis vor und kreiert neue Sorten wie Exotic Chia. Doch heute fehlt eine Mitarbeiterin, jede Hand wird gebraucht. Der Stress sei aber in Ordnung. „Das ist doch positiv.“

Er freut sich, dass die kalten Tage vorbei sind. Der März und der April seien schlecht gelaufen. Doch die Erfahrung helfe, nicht gleich pessimistisch zu sein: „Wir wissen, dass es gute und schlechte Jahre gibt. Wir können es nicht ändern. Ich bin durch und durch Bremer. Das Wetter ist nun mal so.“ Eiskreateur Birač ist trotz des holprigen Starts zuversichtlich: „Es kann noch viel Sommer kommen.“

Sonne bedeutet deutliches Plus fürs Geschäft

Wie es bisher in seinem Biergarten lief? „Schleppend“, sagt auch Florian Henschen, der das Paulaner‘s am Hastedter Osterdeich leitet, „im Vergleich zu den Vorjahren geht es wesentlich später los mit dem guten Wetter.“ Doch sobald die Sonne rauskomme, gebe es ein deutliches Plus für das Geschäft auf der Terrasse mit Weserblick. Die Aussicht sei schließlich sehr schön.

Im Biergarten des Paulaner’s am Hastedter Osterdeich kommt die Saison in Schwung – dem Wetter sei Dank. In der vergangenen Saison ist der Außenbereich dort noch um eine Holzhütte gewachsen. (Christina Kuhaupt)

Auch das Paulaner‘s hat deshalb neben fest angestellten Mitarbeitern einen Pool von Aushilfen, die das ganze Jahr über eingesetzt werden – zum Beispiel während der Kohltour-Saison. Wenn das Wetter bewölkt und ungemütlich ist, ärgere er sich schon, sagt Henschen. Doch das müsse man so hinnehmen und eben schnell sein, wenn es darauf ­ankomme.

Lars Grochla ist bereits in der zweiten Saison im Paulaner‘s-Biergarten dabei. Die ersten Weizen sind am Nachmittag schon längst über den Tresen des kleinen Holzhäuschens gegangen, aus dem heraus er verkauft. In ein paar Stunden rechnet Grochla aber mit noch mehr Zulauf: „Die meisten kommen nach der Arbeit.“

Es wird noch wärmer

Andere haben schon jetzt frei: Ein Mann mit Inlinern an den Füßen stapft zum Tresen und bringt zwei leer Gläser zurück. „Wir sind aus Wildeshausen hergekommen“, erzählt er. Weil das Wetter so schön ist, haben er und seine Frau sich spontan einen halben freien Tag gegönnt. Er nimmt das Pfand zurück und zieht weiter. An den ersten Sommertagen gilt es, jeden Moment zu genießen.

17 Uhr zurück an der Schlachte. Die Bänke sind längst noch nicht alle gefüllt. Doch die Bierzeltgarnituren gleich neben der Kaimauer sind fast alle belegt. Lisa Heitmann und Anna Maria Queschke haben sich dort ebenfalls einen Platz gesucht. Die beiden Freundinnen stoßen auf den neuen Job von Queschke an. „Und dann passt auch noch das Wetter“, sagt Heitmann. Ein Feierabendgetränk an der Schlachte gebe es für sie öfter, der Arbeitsplatz liege gleich in der Nähe, sagt Heitmann. „Leider saßen wir dieses Jahr noch nicht oft draußen.“

Schon am Mittwoch soll der Montag noch getoppt werden: Bis zu 26 Grad werden erwartet. Im Biergarten und in der Eisdiele bleibt also genug zu tun.