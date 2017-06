Schüler jubeln zum Ferienstart: Kurz vor den Sommerferien hat der Senat seine Haushaltspläne für 2018 und 2019 bekannt gegeben. (Frank Thomas Koch)

Kitas und Schulen sind der Bereich, in den der Bremer Senat in den kommenden beiden Jahren am meisten zusätzliches Geld investieren will. Doch wie viel mehr Mittel sollen nun künftig konkret in Betreuung und Bildung fließen und für welche Maßnahmen?

Im Gesamtpaket sollen der Bildungsbehörde zufolge in den kommenden beiden Jahren insgesamt 232 Millionen Euro zusätzlich in den Bereich Kinder und Bildung fließen. Die Haushaltseckwerte, mit denen das Bildungsressort operiert, sind noch einmal höher als die Zahlen, die die Finanzsenatorin am Dienstag bei einer Pressekonferenz bekannt gab.

Der Grund für die Unterschiede: Das Ressort rechnet auch Mittel eines kommunalen Investitionsprogramms für den Bau neuer Schulen mit ein. Im Jahr 2018 erhält die Bildungsbehörde nach eigenen Angaben zunächst 104 Millionen Euro mehr, im Jahr 2019 dann 129 Millionen Euro.

Größerer Betrag für Sicherung von Fachkräften

Zum Vergleich: Bremens Gesamthaushalt liegt derzeit bei rund 4,5 Milliarden Euro pro Jahr. Davon fließen 826 Millionen in den Bereich Kinder und Bildung. Die Mittel des Ressorts von Claudia Bogedan (SPD) sollen nun gegenüber dem jetzigen Stand um 13 Prozent im Jahr 2018 steigen und um 16 Prozent im Jahr 2019.

Der Löwenanteil der zusätzlichen Mittel ist für den Bau neuer Schul- und Kita-Gebäude veranschlagt. Auch für die Sicherung von Fachkräften in Kitas ist ein größerer Betrag vorgesehen: eine Million Euro in 2018 und 2,5 Millionen in 2019. An den Schulen sollen größere Summen in 20 Vollzeitstellen für unterstützende Pädagogik, elf Stellen für Schulsozialarbeiter und sechs Stellen für Inklusion fließen.

Das geht aus einem Papier zum Bildungsverstärkungspaket des Senats hervor, das dem WESER-KURIER vorliegt. Darin führt die Behörde als Argument für höhere Bildungsinvestitionen nicht nur an, dass Bremen bisher deutlich weniger als Berlin und Hamburg ausgibt, sondern benennt zum Beispiel auch, dass die Zahl der Anfragen an die Zentren für unterstützende Pädagogik (ZUP) sich innerhalb von sechs Jahren verdoppelt habe.

24 zusätzliche Stellen an Schulen in Gebieten mit vielen sozialen Problemen sollen zudem entstehen, um das Konzept sogenannter Entlastungsstunden umzusetzen. Dadurch würden Schulen in schwieriger Lage konkrete Verbesserungen spüren, sagte Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) dem WESER-KURIER am Mittwoch: „Das war mir wichtig.“ Das Konzept sieht vor, dass Lehrer an Schulen in Brennpunktgebieten künftig zwei Stunden weniger pro Woche unterrichten müssen.

Mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein

Insgesamt zeigte sich die Senatorin zufrieden mit dem Ergebnis der Haushaltsverhandlungen: „Mit den nun geplanten Mitteln können wir jede Menge Verstärkung in die Kitas und Schulen bringen“, sagte Bogedan. Der Senat habe eine Gemeinschaftsanstrengung unternommen, um für Entlastung zu sorgen. Eine Verbesserung in den Schulen werde ab 2018, hoffentlich aber auch schon eher spürbar.

In einem nächsten Schritt wolle sie nun nicht nur bei den Ressourcen, sondern auch bei den Strukturen nachjustieren, kündigte die Senatorin an. Seit Monaten fordern Eltern, Schulleiter, Gewerkschaft und der Personalrat der Schulbeschäftigten, Bremen müsse mehr Geld in Bildung investieren. Für diese Forderung sammelte das Bündnis für Bildung zuletzt 5300 Unterschriften. Die Bildungsgewerkschaft Gew sieht nach dem Senatsbeschluss nun nach eigenen Worten "Licht am Ende des Tunnels": „Diese Steigerung ist mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein", sagte Gew-Landessprecher Christian Gloede.

Der Senat habe erkannt, dass Bildung mehr Vorfahrt erhalten müsse als in den vergangenen Jahren. Die Elternvertretung spricht von einem "sehr schönen Zuschlag": "Jetzt wird endlich mal ein richtiger Schwerpunkt für Bildung im Haushalt gesetzt", sagte Andrea Spude vom Vorstand des Zentralelternbeirats. "Das ist ein guter Schritt in die richtige Richtung."