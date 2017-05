Der Altar im Dom wurde für den Gottesdienst mit zwei Blumenarrangements geschmückt. (Christina Kuhaupt)

Bier und Bratwurst

Die Väter sind zu spät. Niklas muss warten. Am Haus am Walde wollen er und seine Freunde am Donnerstag ihre Vatertagstour beginnen. Väter sind zwar nur die anderen, aber das macht Niklas nichts aus. Es geht den jungen Männern darum, gemeinsam einen schönen Tag zu verbringen. Vom Haus am Walde aus soll es nach ein paar Bieren mit dem Fahrrad weiter zum Gasthof Platzhirsch über Kuhsiel zur Waldbühne gehen. Als die Gruppe komplett ist, suchen sich die Freunde ein schattiges Plätzchen.

Prost! Niklas, Philipp und Bastian (von links) lassen sich das erste Bier im Haus am Walde schmecken. (Christina Kuhaupt)

Am Vatertag geht es darum, sich mal eine Auszeit vom Alltag zu gönnen – da sind sich Niklas und seine Freunde einig. Am Wochenende stünden oft andere Termine auf dem Plan. An diesem Tag wollen sie unter sich sein und einen Trinken. Das machen sie dann auch. Aber gesittet. Schließlich ist der Tag noch lang. Früher sei das anders gewesen, sagt Niklas‘ Kumpel Philipp. „Da waren wir froh, wenn wir um 14 Uhr noch gerade am Grill sitzen konnten.“

Die Stimmung im Haus am Walde ist entspannt. Das kommt nicht von ungefähr. „Wir wollen vor allem Familien mit Kindern ansprechen“, sagt Torsten Weiß, der hinter dem Tresen mit seinem Kollegen Timo Otten Bier zapft. Weiß arbeitet als Veranstaltungskaufmann im Haus am Walde. Früher seien am Vatertag vor allem Männergruppen gekommen, sagt er. Da habe es auch schon mal Stress gegeben. Heute sei das Publikum gemischter und die Lage ruhig. Schlägereien oder Komasäufer sucht man hier vergebens.

Umsatzstärkster Tag des Jahres: Timo Otten zapft Bier wie am Fließband. (Christina Kuhaupt)

Geschäfte laufen gut

Die Geschäfte gehen trotzdem gut. Das warme Wetter sorgt auch bei den Gastronomen für gute Stimmung. „Der Vatertag ist der umsatzstärkste Tag des Jahres“, sagt Weiß. Die 600 Sitzplätze im Haus am Walde sind alle belegt. Vor den Bratwurst- und Bierbuden stehen die Leute Schlange. Um 11 Uhr hat der Biergarten aufgemacht. Einige konnten es aber gar nicht erwarten und standen schon eine halbe Stunde vorher an der Tür, erzählt Weiß.

Am anderen Ende des Bürgerparks steht eine Gruppe junger Männer in bunt-karierten Hemden und mit Strohhüten auf dem Kopf vor der ÖVB-Arena. Sie spielen in der Nähe von Rotenburg Wümme im gleichen Fußballverein. Mit dem Metronom sind sie am Donnerstag nach Bremen gefahren. Nun wissen sie noch nicht so recht, wie es weitergehen soll. Vielleicht an die Schlachte, mal sehen. In ihrer Mitte haben sie einen Bollerwagen geparkt. Da stehen zwei Kisten Bier drin. Ursprünglich waren es drei, aber die Gruppe ist ja auch schon länger unterwegs.

Karen, Tina, Daniela und Sarah (von links) machen ihre Vatertagstour an die Schlachte ohne Männer. (Christina Kuhaupt)

Gemischtes Publikum an der Schlachte

An der Schlachte sind die Biergärten am frühen Nachmittag gut gefüllt. Wie an der Waldbühne ist das Publikum gemischt. Männer, Frauen, Familien, Junge und Alte. An einem Tisch im Paulaners sitzen vier blonde Frauen. Zwei Schwestern mit ihren Töchtern, die sich als Karen, Tina, Sarah und Daniela vorstellen.

Die Vier ziehen jedes Jahr am Vatertag gemeinsam los. „Was die Männer können, können wir auch“, sagt Tina. Aber in so einer Frauengruppe stoße man bei den Vatertagstrupps nicht immer auf positives Echo. „Vergangenes Jahr hat uns einer angehalten und gefragt, was wir am Vatertag draußen wollen“, erzählt Sarah. Die Frauen nehmen es mit Humor.

Am Abend wird die Bremer Polizei von einem friedlichen Feiertag sprechen. Im Vergleich zu den Vorjahren sei der Vatertag bis auf einzelne Raufereien fast ohne Zwischenfälle verlaufen, sagt ein Sprecher. „Hoffen wir, dass es im nächsten Jahr so weitergeht“.

Pastorin Susann Kirschke-Gotzen warb im Dom in ihrer Predigt für mehr Achtsamkeit. (Christina Kuhaupt)

Orgel und Oblaten

Es ist Viertel vor zehn, Donnerstagmorgen. Die Luft ist noch kalt und feucht, graue Wolken verhängen den Himmel. Die Glocken des St. Petri Doms schallen durch die Bremer Innenstadt, auf deren Straßen bisher erst wenige Menschen unterwegs sind. Einige verbringen den freien Tag mit Familie und Freunden, anderen ziehen mit Bollerwagen und Bier den Osterdeich entlang. Wieder andere kehren ein in den Bremer Dom, zum Gottesdienst an Christi Himmelfahrt.

Bis zum Ende des Orgelvorspiels füllen sich die Bankreihen im Hauptschiff des Doms, die wie ein Rechteck um den Altar angeordnet sind. Unter den Besucherinnen und Besuchern sind viele Senioren, aber auch junge Leute und Familien mit Kindern. Durch den Gottesdienst leitet Pastorin Susann Kirschke-Gotzen, die an diesem Feiertag auch zu Gast in der Domgemeinde ist.

„Lassen Sie uns nicht verzagen, lassen Sie uns nicht in schreckliche Gedanken fallen“, sagt sie zur Begrüßung mit Blick auf den Anschlag in Manchester, „und stattdessen diesen Gottesdienst feiern.“ Gut eine Stunde lang widmen sich Pastorin, Küster und Besucher dem Hochfest Himmelfahrt, einem der wichtigsten Feiertage in der christlichen Kirche – und begehen anschließend mit Traubensaft und Oblaten gemeinsam das Abendmahl.

Feiertag steht in Abhängigkeit zu Ostern

Einen festen Tag für Christi Himmelfahrt gibt es nicht. Der Feiertag steht in Abhängigkeit zu Ostern. Vierzig Tage lang weilte Jesus nach seiner Auferstehung noch unter seinen Jüngern und redete mit ihnen über das Reich Gottes, ehe er gen Himmel fuhr. So schreibt es das erste Kapitel der Apostelgeschichte in der Bibel, die Pastorin Kirschke-Gotzen den Gottesdienstbesuchern vorliest.

Mit ihrer Predigt blickt Kirschke-Gotzen nach Berlin und auf den Deutschen Evangelischen Kirchentag, der dort bis Sonntag stattfindet. Der Kirchentag sei wie ein großes Volksfest des Glaubens, ein Festival. „Christi Himmelfahrt muss auch ein solches Festival gewesen. Wie die Bibel berichtet, sind Jesus und seine Jünger noch einmal gemeinsam unterwegs“, spricht die Pastorin von der hölzernen Kanzel des gotischen Gotteshauses. Immer wieder findet Pastorin Kirschke-Gotzen während ihrer zehnminütigen Predigt einen Bezug zwischen den religiösen Riten, die die christliche Kirche und dieser Feiertag mit sich bringen, und unserer heutigen Gesellschaft.

„Du siehst mich“ lautet die Losung des Kirchentags 2017. Eine Aufforderung der Achtsamkeit, nicht nur für sich selbst, sondern auch anderen Menschen gegenüber. Nur in einer Atmosphäre der Achtsamkeit könnten Beziehungen gelingen, so Kirschke-Gotzen. Beziehungen zwischen Männern und Frauen, Freunden und Fremden oder zwischen Christen und Muslimen.

Bedeutsamer Tag in der christlichen Kirche

Die vier großen Kronleuchter im Hauptschiff des Doms spenden warmes Licht während des Gottesdienstes. Immer wieder brechen Sonnenstrahlen durch die Wolkendecke und lassen die bunten Kirchenfenster aufleuchten. Zwischen Blumenarrangements sind zwei Kerzen auf dem Altar gezündet. Ein Zwischenspiel der Orgel leitet das Ende des Gottesdienstes und den Beginn des Abendmahls ein.

Einige verlassen den Dom währenddessen; die restlichen Besucher versammeln sich gemeinsam um den Altar. Zusammen mir den Küstern, verteilt Pastorin Kirsche-Gotzen vier Silberkelche mit Traubensaft und einen Teller mit Oblaten, um an den Wein und das Brot zu erinnern, das Jesus gemeinsam mit seinen Jüngern brach.

In der christlichen Kirche kommt Himmelfahrt eine hohe Bedeutung zu. In unserer heutigen Gesellschaft sei der Feiertag allerdings zu einem Nischen-Gottesdienst geworden, sagt Pastorin Kirschke-Gotzen. „Viele nutzen die freie Zeit für Freunde und Familie, anstatt einen Gottesdienst zu besuchen.“

Ihr Verweis darauf, dass die Zahl der Kirchengänger abnehme, sei keine Kritik, lediglich eine nüchterne Feststellung. Stattdessen sei für sie die Freiwilligkeit, einen Gottesdienst zu besuchen, eine große Errungenschaft der christlichen Kirchen. „Ich empfinde die Gemeinde der Gottesdienste im Dom immer als ganz besonders, egal ob 50 oder 500 kommen.“

Es ist kurz nach elf. Mittlerweile herrscht ein reges Treiben in der Innenstadt, auch wenn die Geschäfte an diesem Tag geschlossen sind. Der Dom hat sich bereits geleert, doch das nächste Hochfest steht bereits bevor: In zehn Tagen ist Pfingsten.