Kristina Vogt sieht die Linken durch die geschrumpfte Mehrheit der Regierungskoalition in einer komfortablen Position. (Christina Kuhaupt)

Der Einzug der Linken in die Bürgerschaft jährt sich zum zehnten Mal. Ihre Fraktion präsentiert sich in guter Verfassung. Auch vom politischen Gegner hört man immer wieder: Das sind Profis. Wie steinig war der Weg vom holprigen Start im Jahr 2007 bis heute?

Kristina Vogt: Die erste Legislaturperiode war tatsächlich nicht so professionell, das ist unbestritten. Hatte übrigens auch damit zu tun, dass sich die Partei Die Linke damals gerade erst zusammenfand. Aus den Reihen der Vorgängergruppierungen WASG und PDS wurde per Reißverschlussverfahren jeweils ein Bewerber auf unsere Kandidatenliste für die Bürgerschaftswahl 2007 gesetzt.

Obendrein gab es interne Machtkämpfe im Landesverband. Das konnten wir nach unserem knappen Wiedereinzug ins Parlament 2011 weitgehend ablegen. Damals haben wir uns darauf verständigt, dass wir als Fraktion zwar linke Positionen vertreten, aber pragmatische Lösungen erarbeiten wollen. Umsetzbare Lösungen statt Luftschlösser.

Das heißt, es gibt in Ihren Reihen keine Akteure mehr, die beispielsweise wehmütig an die DDR zurückdenken?

DDR-Nostalgie ist in den westdeutschen Landesverbänden sowieso selten anzutreffen. In Bremen ist die Mitgliedschaft des Landesverbandes sehr bunt zusammengesetzt. Da findet man ehemalige SPD- und PDS- und WASG-Mitglieder oder Leute aus dem linksliberalen Spektrum.

Der Pragmatismus, den Sie für sich in Anspruch nehmen, hat aber auch Grenzen. Nicht allen in Ihrer Fraktion gefällt es, wenn Die Linke auch mal taktisch mit CDU oder FDP zusammenarbeitet, um Rot-Grün in Schwierigkeiten zu bringen.

Diese Vorbehalte gab es eher auf der anderen Seite. Die CDU hat zu Anfang gesagt: Niemals irgendwas mit den Linken. Aus meiner vorherigen Beiratsarbeit in Walle war ich das anders gewohnt. Irgendwann ist der CDU dann aufgefallen, dass wir in begründeten Fällen ihren Anträgen im Parlament zugestimmt haben.

Dadurch gab es erste Annäherungen – etwas verhuscht noch, sollte ja niemand merken (lacht). Inzwischen kommen wir im parlamentarischen Alltag kollegial miteinander klar, zuletzt haben wir auch den Untersuchungsausschuss zum Sozialbetrug in Bremerhaven gemeinsam eingesetzt.

Das rot-grüne Bündnis hat seit kurzem nur noch eine Stimme Mehrheit in der Bürgerschaft. Versetzt das die Linke in eine noch bessere Position, in der man verstärkt Druck auf die Koalition ausüben kann?

Ich gehe davon aus, dass die minimale Mehrheit Rot-Grün erst einmal diszipliniert. Nichtsdestotrotz kann es für die Koalition in naher Zukunft auch mal eng werden, insbesondere bei namentlichen Abstimmungen. Da kommen mir zuerst die Haushaltsberatungen für 2018/19 in den Sinn. Da werden wir natürlich die Daumenschrauben anziehen.

Soll heißen: Sie wollen Rot-Grün durch Anträge zwingen, in bestimmten Sachfragen Farbe zu bekennen?

Wir haben in der Vergangenheit schon häufiger Anträge im Parlament gestellt, bei denen sogar Akteure aus der Senatsverwaltung hinter vorgehaltener Hand sagten: Wir sind mal gespannt, mit welcher Begründung die abgelehnt werden, denn eigentlich kann man die nicht ablehnen. Vor dem Hintergrund der jetzt noch knapperen Mehrheit kann es aber jederzeit sein, dass es zu Situationen kommt, in denen Rot-Grün auf Mehrheiten angewiesen ist. Dann müssen die uns entgegenkommen.

Sie haben als Fraktionschefin schon häufiger anklingen lassen, dass Sie nicht ewig aus der Opposition heraus agieren, sondern mitgestalten wollen. Für andere in Ihrer Partei und auch in der Fraktion ist ein Andocken an die jetzige Koalition nach der nächsten Bürgerschaftswahl allerdings ein Graus. Wie steht‘s mit dem Thema Regierungsbeteiligung?

Unser Parteitag in Bremerhaven hat kürzlich erst das Signal ausgesendet, dass wir uns diesem Thema öffnen. Es ist allen klar, dass uns aus der Bevölkerung eine große Verantwortung zugesprochen wird und wir nicht einfach sagen können: Die Linke entzieht sich dieser Verantwortung.

Im Bundesland Bremen werden wir viel zu ernst genommen, als dass man sich eine solche Haltung leisten könnte. Ich habe ja auch nie sagt: Wir gehen bedingungslos in irgendeine Regierung. Wir haben bestimmte Ziele wie Armutsbekämpfung, Bildungsgerechtigkeit, Wohnungsbau, Integration.

Das alles kostet viel Geld, und der rot-grüne Senat fühlt sich der Schuldenbremse verpflichtet.

Unter den gegebenen Umständen wäre ein rot-rot-grünes Bündnis tatsächlich schwierig. Wir wollen nicht einfach Mehrheitsbeschaffer sein für zwei Parteien, die seit zwölf Jahren regieren und denen keine Konzepte mehr einfallen. Da wird man nicht viel reißen können.

Wir dürften in einem Bündnis nicht der kleinste Partner sein, sondern auf Augenhöhe verhandeln können und wirklich etwas erreichen können. Zum Beispiel, dass die Ausstattung von Schulen in benachteiligten Stadtteilen deutlich verbessert wird.

Was Sie jetzt sagen, hat einen etwas anderen Zungenschlag als frühere Aussagen. Bisher war von den Linken immer zu hören, der Senat müsse erst mal von seinem verrückten Sparkurs Abstand nehmen, bevor man überhaupt miteinander sprechen kann.

Die Schuldenbremse kritisieren wir nach wie vor, sie ist nicht nur unsozial, sondern auch eine Investitionsbremse. Das wird inzwischen nicht nur von uns gesagt, sondern auch von Wirtschafts- und Bankenvertretern. Die Neuregelung der Bund-Länder-Finanzen eröffnet in naher Zukunft neue finanzielle Spielräume für Bremen.

Aus der Koalition hört man aber unterschiedliche Töne zu diesem Thema. Bürgermeister Carsten Sieling möchte das Füllhorn ein wenig öffnen, Finanzsenatorin Karoline Linnert sagt: Nein, da gibt es nichts zu verteilen. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich in der Mitte. Dann muss man halt schauen: Reicht das, um Weichen anders zu stellen? Und wären SPD und Grüne dazu bereit?

Für den Fall der Fälle: Auf welchen Stühlen der Regierungsbank wären linke Senatoren vorstellbar?

Wir reden derzeit über inhaltliche Profilschärfung. Wir können uns zu verschiedenen Themen kompetent äußern, zum Beispiel bei der Bildung, Stadtentwicklung und auch in Haushaltsfragen. Auf dem Gebiet der Wirtschaft sehe ich uns besonders herausgefordert, denn die klassische Wirtschaftspolitik der SPD, die einfach auf mehr Gewerbeflächen setzt, wird uns nichts nützen, wenn der Wandel in Richtung Industrie 4.0 dazu führt, dass uns Arbeitsplätze verloren gehen. Das ist ein ganz schwieriges Feld, und auf dem müssen wir Vorschläge erarbeiten, damit wir zur Wahl 2019 ein möglichst großes Gewicht in die Waagschale werfen können.

Das Gespräch führte Jürgen Theiner.

Kristina Vogt ist Vorsitzende der Bürgerschaftsfraktion der Partei Die Linke. Die 51-Jährige sammelte in der Beiratspolitik Erfahrungen, bevor sie im Bürgerschaftswahlkampf 2011 als Spitzenkandidatin antrat.