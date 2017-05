Diese Patina soll bald in Bremer Wohnzimmern stehen: Das Rathausdach wird als Souvenir verkauft. Hier zeigt Denkmalpfleger Georg Skalecki die Kupferplatten vor der Sanierung. (Karsten Klama)

Berlin verkauft Stücke der Mauer und in Frankfurt verkauft die Universität Brocken eines abgerissenen Hochhauses. Die Idee des Bremer Senats ist nicht neu und dennoch kommt sie offenbar gut an. Denn gerade einmal zwei Stunden setzt die Stadt an für den Verkauf der ersten Tranche von Souvenirs aus dem Bremer Rathausdach.

In nur zwei Stunden, so schätzt der Senat, werden 1000 originale Kupferplatten über den Verkaufstisch gehen. Nach einer kurzen Pause dann sollen nocheinmal 1000 Platten angeboten werden.

Der Verkauf soll am 4. Juni stattfinden, dem Tag der offenen Tür im Rathaus. Dort sollen die von der Witterung grün gewordenen Kupferplatten des Rathausdaches angeboten werden. Die erste Tranche von 1000 Stück wird es zwischen 12 und 14 Uhr im Rathaus zu erwerben geben. Um 14.30 Uhr startet die zweite Verkaufsrunde von weiteren 1000 Platten.

Schon seit bekannt geworden war, dass die Stadt plant, das Rathausdach mit seiner markanten grünen Patina als Souvenirs in den Handel zu bringen, war die Spannung gestiegen.

Verkauf mit Echtheitszertifikat

Die nach Renovierung des Bremer Rathausdaches nicht mehr benötigten Platten werden im Postkartenfomat mitsamt Echtheitszertifikat angeboten. Weil die Nachfrage so groß ist, ist die Abgabe auf zwei Stücke pro Person begrenzt. Ein Vorverkauf sei nicht möglich, betont der Senat. Der Verkauf findet nur persönlich im Rathaus statt. Die Kupferplatten im Postkarten-Format kosten acht Euro, im Quadratformat von 15 mal 15 Zentimetern sind es zehn Euro. Das eingenommene Geld kommt der Denkmalpflege zu Gute.

Wer am Sonntag, 4. Juni, schon etwas anderes vor hat: Die Bremer Touristikzentrale wird auch Platten mit einer Lasergravur der Rathausfassade für 9,90 Euro das Stück und USB-Sticks aus dem grünen Blech für knapp 20 Euro anbieten.

Das Rathausdach war im vergangenen Sommer ausgetauscht worden, weil die Kupferplatten marode geworden waren. Sie hielten dem Regen nicht mehr stand. Seither blitzt es kupferrot vom Bremer Rathausdach. Die gewohnte grüne Patina wird erst wieder in etwa 20 Jahren zu sehen sein. (cah)