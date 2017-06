Die mit einer Silikonschicht überzogene Schaufensterpuppe steht am Maltisch des Künstlers, der eine Leinwand grundiert. (Leona Ohsiek)

Kein Mensch würde das erwarten. In einer großen Scheune im beschaulichen Kuhstedt stapeln sich auf dem ehemaligen Heuboden Hunderte Bilder und eine schier unübersehbare Menge verpackter Skulpturen. Gut einen Kilometer entfernt in einem schwer zugänglichen Mischwald auf halbem Weg von Kuhstedt nach Gnarrenburg stehen und liegen zwischen Tannen und Birken zahlreiche Kunstwerke, Engel aus Holz, mit Bleiplatten ummantelte Koffer und Objekte.

Und es gibt dort – völlig unsinnig – eine Bushaltestelle der EVB Elbe-Weser auf einer von Farnen bewachsenen Lichtung. Mit gelb-grünem „H“-Schild und Wartehäuschen. Weder ein Bus noch ein Taxi käme je zu diesem nur mit Bäumen bewachsenen ehemaligen Torfstich.

Der Bildhauer und Maler Uwe Schloen ist heilfroh, dass er die Scheune als Lager und den kleinen Wald hat, in dem er fernab jeder Zivilisation mit der Motorsäge Holzfiguren formen kann. Daheim in seinem Atelier im Bremer Buntentor könnte er die Säge allenfalls mal eine halbe Stunde benutzen – mehr verträgt die Nachbarschaft kaum. Obwohl: Wenn Schloen in den labyrinthartigen Kellerräumen und den hinter dem Bremer Haus liegenden Schuppen Bleiplatten hämmert und nagelt, wenn er in rissige Stämme Löcher für Holzdübel bohrt, die dann das gespaltene Bein einer knieenden Figur fixieren, dann hört die Nachbarschaft den kreativ tätigen Künstler.

Hier kommt nie ein Bus – die Haltestelle mit bleiernem Koffer und Wartehäuschen in einem kleinen Wald bei Kuhstedt. (Leona Ohsiek)

Künstler? Mit dieser Berufsbezeichnung hat Uwe Schloen Schwierigkeiten. Er sieht sich eher als künstlerisch tätiger Entertainer, der Menschen mit intellektuellem Tiefgang und viel Humor Anschauungsobjekte liefert. Der Kunsthistoriker Till Richter hat das so beschrieben: „Wenn Schloens Humor ein Wein wäre, käme er aus einer trockenen Hanglage.“ Natürlich ist der 1958 geborene Uwe Schloen Künstler, der sich nach seinem Studium der Bildhauerei und Malerei in Hamburg seit nunmehr 30 Jahren als Freiberufler durchschlägt – und zwar mit zunehmendem Erfolg.

Wenn Bildhauer Uwe Schloen in seinem kleinen abgelegenen Wald einen Fichtenstamm in Form sägt, dann bleibt er ganz für sich. Nur Stechfliegen stören im Sommer. (Leona Ohsiek)

Zehn Ausstellungen pro Jahr

Etwa zehn Ausstellungen bestückt er pro Jahr im In- und Ausland mit seinen Arbeiten, Sammler bestellen bei ihm kleine und ausladende Kunstwerke. Er arbeitet als Bildhauer mit Blei, das er sich auf Schrottplätzen holt, mit Holz und Silikon, früher auch mit Eisen, er malt und zeichnet, und er schreibt Romane. Alles ein bisschen neben der Spur und mit zunehmender Lust am Trash, sagt er. Er gibt Bildhauerkurse für Kinder und Migranten, und er hat einen regelmäßigen Lehrauftrag am estnischen Art College in Tartu.

So chaotisch seine Lager und Depots in Bremen und Kuhstedt auch auf Außenstehende wirken mögen, Uwe Schloen sagt, er habe eben seine ganz eigene Ordnung – die immer dann ins Wanken gerät, wenn er eine ganz bestimmte Arbeit unter den von Planen, mit Knackfolie oder großen Tüchern vor Staub, Schmutz und Eulen-Gewöllen geschützten Figuren sucht und partout nicht finden kann. Kann passieren.

500 bis 1000 Skulpturen und vielleicht ebenso viele gemalte Bilder hat er gelagert – Uwe Schloen sagt, er hat lange nicht mehr gezählt. Und es kommen immer neue hinzu. Große Konvolute hat er überdies in einem weiteren Lager an der holländischen Grenze deponiert. Diese Lagerstätten sind für Besucher tabu, seine raumgreifenden Arbeiten im öffentlichen Raum hingegen nicht.

Auf dem ehemaligen Heuboden einer Scheune in Kuhstedt lagert Uwe Schloen Hunderte von Bildern und Figuren. (Leona Ohsiek)

Schloen plant seine Arbeitstage akribisch Wochen im Voraus

Ein ganzes Bunkerdorf aus bleiummantelten Häusern steht im Giardino des berühmten Kollegen Daniel Spoerri im italienischen Seggiano, eine weitere großräumige bleierne Installation in einem luxemburgischen Skulpturenpark bei Merscheid, und ein Band von merkwürdigen 15 Bushaltestellen zieht sich quer durch Europa von Luxemburg bis ins Baltikum. Der Bremen nächstgelegene Haltepunkt befindet sich im Außengelände der Galerie kd.kunst in Wallhöfen in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem imaginären Friedhof literarischer Gestalten Schloens mit bleiernen Grabstätten.

Wer da den Überblick behalten will, muss sich gut organisieren. Uwe Schloen plant seine Arbeitstage akribisch Wochen im Voraus, hat Bürotage, Maltage, Schreibtage und Sägetage draußen im Wald bei Kuhstedt. Und genauso akribisch setzt er seine künstlerischen Arbeiten mit Vorzeichnungen, Materialsammlungen und allem Pipapo um. Zufälle gibt es da kaum.

Ein Friedhof literarischer Gestalten an der Galerie kd.kunst in Wallhöfen. (Leona Ohsiek)

Der „konkrete Konzeptionalist“, wie ihn Yvette Deseyve vom Gerhard-Marcks-Haus einmal charakterisiert hat, kennt aber auch Tage, da will ihn die Muse partout nicht küssen. „Ich habe mittlerweile gelernt, auch mal Sachen wegzuschmeißen. Es entsteht ja nicht immer große Kunst“. Und, möchte man hinzufügen, die Lagerkapazitäten im Buntentor, in der Kuhstedter Scheune und im nahen Wald sind irgendwann auch mal erschöpft.