Claudia Maria Melisch leitet die Ausgrabungen an den Überresten der Weserbrücke auf dem Kühne & Nagel-Gelände. (Christina Kuhaupt)

Auf alten Mauerstücken kniet ein Grabungstechniker und kratzt mit einem Spachtel die roten Steine ab. Behutsam schaufelt er Sandschichten weg, legt Stein um Stein frei. Ein paar Meter neben dem Ort, an dem vor Monaten das alte Firmengebäude der Seehafenspedition Kühne & Nagel an der Wilhelm-Kaisen-Brücke stand, öffnet sich derzeit ein großes Bauloch. Bis Mitte 2019 soll an dieser Stelle ein elfgeschossiger Neubau mit drei unterschiedlich hohen Baukörpern entstehen.

Derzeit sind in der Grube Mauerzüge zu sehen, die Stück für Stück ans Tageslicht kommen. Bei sogenannten Ausschachtungsarbeiten für den Neubau von Kühne & Nagel wurde das alte Bauwerk aufgedeckt. Für Dieter Bischop von der Landesarchäologie Bremen sind diese Mauerzüge stadtarchäologisch bedeutend für die Geschichte der Hansestadt. "Es sind die letzten Reste des östlichen Torhauses der großen Weserbrücke, die 1244 erstmalig in einer Urkunde erwähnt wurde", sagt Bischop am Donnerstag.

Dieter Bischop von der Landesarchäologie Bremen an der Ausgrabungsstelle. (Christina Kuhaupt)

„Es wurden verschiedene Bagger benutzt, um die Mauern freizulegen“, sagt Grabungsleiterin Claudia Maria Melisch, von der Firma Denkmal3D. Dabei seien unterschiedliche Baggerköpfe verwendet worden. „An den diffizilen Stellen muss dann mit Hand gearbeitet werden", sagt die Archäologin. Es sei keine einfache Aufgabe, bei der man mit Mut und Gefühl arbeiten müsse. Die ersten gut erhaltenen Glasflaschen seien laut Melisch in intaktem Zustand in der Baggerschaufel gewesen.

Ein bisschen Glück sei also auch dabei gewesen, da normalerweise durch die Kraft des Baggers einiges kaputt gehe. Ebenfalls gefunden wurden Delfter Kacheln, Töpfe aus dem Mittelalter, eine alte Münze mit dem Bremer Schlüssel, eine Pinzette, ein Absinth-Löffel, eiserne Türangeln aus der Renaissance und Bierflaschen aus dem 18. Jahrhundert.

Die Mauerwerke seien noch fragil, da die Brücke damals gesprengt und rechts und links davon gebaut worden sei, erklärt Melisch. Es sei eine Kunst, zu erahnen, wo die Funde zutage kommen. Wenn man mit dem Bagger auf die Mauer stoße, müsse von großer auf kleine Technik umgestellt werden. „Die Mauerstücke legen wir dann mit der Schaufel und der Kelle frei“, sagt Melisch.

Mit Schaufel und Kelle

Die ganzen Arbeiten werden nur für ein kurzes Zeitfenster gemacht: Seit drei Wochen sind die Archäologen dabei, die Mauern auszugraben, ein weiterer Teil Richtung Martinistraße kommt noch hinzu. Allerdings muss dazu noch gewartet werden, bis das riesige Bohrgerät, das für die Ertüchtigung der Hochwasserschutzmauer dort gerade steht, wieder vom Gelände runter ist.

Die Ausgrabungen mussten zwischenzeitlich unterbrochen und ein Teil des alten Torhauses wieder abgedeckt werden, weil großes Baugerät anrückte. In der kommenden Woche werden die historischen Mauern abgerissen – an dem Platz wird eine Doppeltiefgarage entstehen.

Alte Kacheln, Wasser- und Bierflaschen stellten die Archäologen sicher. (Christina Kuhaupt)

Die Hauptarbeit sei es, die Überreste der Brücke sichtbar zu machen, welche „ein absolutes Unikat“ sei. Beim Freilegen versuchen die Archäologen zu verstehen, wie es damals aussah. Wie viele Umbauten die Brücke erfahren hat, wie alt es in der Kernsubstanz ist und was hier passiert ist. „Wir machen eine ganz detaillierte Dokumentation und vor dem Abriss wird ein 3D-Scan angefertigt“, sagt Melisch. Eine physische Erhaltung sei hier eben nicht vorgesehen.

Von der Grabungsfirma Denkmal3D wurden flussaufwärts neben dem Torhausrest die dazu rechtwinklig verlaufende steinerne Weserufermauer des 16. Jahrhunderts sowie die mit ihrer Front darauf fußenden Keller und Fundamente der Häuserzeile „An der Tiefer“ freigelegt. Diese im Laufe der Jahrhunderte mehrfach umgebauten Häuser hatten zur Weser führende Auslässe, die in einigen Stadtansichten des 17. Jahrhunderts zu erkennen sind. Reliefverzierte Sandsteine zeugen unter anderem von der vergangenen Pracht dieser Bauten der Weserrenaissance.

Die Geschichte der Weserbrücke

Landesarchäologie Dieter Bischop hat einiges zur Geschichte der Weserbrücke zu erzählen. Immer wieder erneuerte Brücken hätten den Bremern seit dem 13. Jahrhundert den Zugang zur Stadt in die Wachtstraße und somit zur Südecke des Marktes durch das Brückentor erlaubt. Erst circa 1258 habe es knapp 100 Kilometer flussaufwärts in Minden eine weitere Weserüberquerung gegeben. Die Weserbrücke habe sechs Jahrhunderte lang aus Holz bestanden, erst 1839 und 1895 wurden dann steinerne Brücken errichtet.

1945 sprengten die Nationalsozialisten die letzte Steinbrücke teilweise, sie wurde von den Alliierten notdürftig repariert. 1961 wurde sie dann ganz abgerissen, da nach mehr als 700 Jahren nur 60 Meter weiter die neue Wilhelm-Kaisen-Brücke eingeweiht wurde. Die unterirdischen Reste des eigentlichen spätmittelalterlichen Torgebäudes der Großen Weserbrücke seien laut Bischop spätestens 1962 zerstört worden. Das im Krieg vernichtete Stammsitzgebäude von Kühne & Nagel, die „von Kapff'sche Burg“, wurde durch den vor kurzem abgerissenen Neubau des Architekten Cäsar Pinnau abgelöst.