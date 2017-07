Eine aufmerksame Kundin hat am Montag einen Ladendieb quer durch die Neustadt verfolgt. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 52-Jährige hatte in einem Supermarkt zahlreiche Lebensmittel in eine Plastiktüte gestopft und wollte anschließend gehen, ohne zu bezahlen. Als ihn zwei Mitarbeiter daran hindern wollten, wehrte er sich und verletzte einen der beiden leicht am Kopf.

Auf seiner anschließenden Flucht heftete sich eine aufmerksame Kundin an die Fersen des Diebes. Zunächst mit dem Auto, dann zu Fuß verfolgte sie ihn quer durch die Neustadt. Auch Mitarbeiter des Marktes seien an der Verfolgung beteiligt gewesen, teilte die Polizei mit. Die Beamten konnten den Mann schließlich festnehmen. Zuvor hatte er noch versucht, seine Beute hinter einem Stromkasten zu verstecken. Der 52-Jährige sei bereits als Intensivtäter bekannt, so die Polizei weiter. Gegen ihn laufen nun Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls. (wk)