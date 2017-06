Mangels Lokführer war für den Regionalexpress 4465 der Deutschen Bahn am Montagabend im Bremer Hauptbahnhof Endstation. (Frank Thomas Koch)

Da staunten sie nicht schlecht, die Pendler und anderen Zugreisenden, die am Montagabend in den Regionalexpress von Bremen nach Osnabrück gestiegen waren. Alle saßen im Zug, doch der blieb im Bahnhof stehen. Ein Problem auf der Strecke? Ein technischer Defekt an der Lokomotive?

Mitnichten: Nach 20 Minuten ertönte eine Durchsage. Dieser Zug führe nicht mehr weiter. Wegen Personalmangels. Und dass doch bitte alle wieder aussteigen mögen. Dabei hatte es so gut ausgesehen. Zwar war der Regionalexpress kurz vor seiner planmäßigen Einfahrt in den Bahnhof urplötzlich von der Anzeigetafel verschwunden.

Was schon zu Unruhe auf dem dicht bevölkerten Bahnsteig führte und zu ersten Spekulationen und Unmutsäußerungen über die Deutsche Bahn. Doch dann fuhr RE 4465 doch pünktlich ein. Aufatmen auf dem Bahnsteig. Nochmal gutgegangen. Um 19.07 Uhr geht es weiter.

Zu früh gefreut

Schnell wurde klar: zu früh gefreut. Der Grund allerdings – Personalmangel – sorgte dann doch für Verwirrung unter den Fahrgästen. Schließlich hatte es der Regionalexpress ja trotz Personalmangels bis in den Bremer Bahnhof geschafft. Und er dürfte ein paar Minuten später auch nicht ferngesteuert wieder heraus gerollt sein.

Viel Gesprächsstoff auf Bahnsteig 7 bis die meisten der Reisenden kurz darauf in die Nordwestbahn einstiegen, die nicht nur pünktlich ankam, sondern ihre Fahrt anschließend auch fortsetzte. Bahnsprecher Egbert Meyer-Lovis versuchte am Tag darauf zu erklären, was passiert war.

Am Montagnachmittag habe es im Expresskreuz fast gleichzeitig drei Großstörungen gegeben: Das Stellwerk Diepholz sei ausgefallen, womit die Strecke Bremen–Osnabrück nicht durchgehend befahrbar gewesen sei. In Poggenhausen hätten Polizei- und Notarzteinsätze für Probleme auf der Strecke Hannover–Bremen gesorgt, und auch in Oldersum auf der Strecke Leer–Emden habe es Einschränkungen gegeben.

Ablösender Triebfahrzeugführer fehlte

Deshalb sei in diesem Bereich kein Fahrzeug nach Plan gefahren, erläuterte der Bahnsprecher. Und auch das Personal auf den Zügen sei nicht wie geplant disponiert gewesen. „Die Personaleinsätze erfolgten kurzfristig und immer wieder der jeweils neuen Situation angepasst, es waren alle verfügbaren Personale im Einsatz.“

RE 4465 sei planmäßig von Bremerhaven bis Bremen gefahren. Dort habe dann aber der ablösende Triebfahrzeugführer gefehlt – bedingt durch die genannten Probleme. „Allein das Fehlen eines einzigen Fahrzeugführers führt zum Ausfall von mehreren Zugfahrten auf einer Strecke“, so Egbert-Lovis. Von Personalmangel könne aber nicht gesprochen werden. Warum dann im RE 4465 genau dies als Grund genannt wurde, ließ der Bahnsprecher unbeantwortet.