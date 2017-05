Symbolbild. (Focke Strangmann)

Wegen einer Bombenentschärfung südlich von Hamburg-Harburg haben die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr am Mittwoch 176 Anwohner in Sicherheit gebracht. Der Kampfmittelräumdienst der Feuerwehr konnte die 500-Pfund-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg am Nachmittag erfolgreich entschärfen, wie die Hamburger Einsatzkräfte via Twitter mitteilten. "Alle Sperrungen werden aufgehoben." Das betraf den Auto- und Bahnverkehr.

Rund um den Fundort in Gut Moor waren einige Straßen gesperrt worden. Anwohnern sowie Beschäftigten in einem Gewerbegebiet war zum vorübergehenden Aufenthalt eine Grundschule angeboten worden. Der Bahnhof Hamburg-Harburg konnte aus Richtung Uelzen und Bremen kurzzeitig nicht angefahren werden, wie der private Bahnbetreiber Metronom mitteilte. Die Fliegerbombe war bei Sondierungsarbeiten von Bauarbeiten entdeckt worden, sagte ein Polizeisprecher.

Seit 16.30 Uhr ist die Sperrung aufgehoben, es kann jedoch noch zu Verspätungen und Ausfällen kommen. Darüber informiert die Bahngesellschaft Metronom.

Vor allem der Zugverkehr von und nach Hamburg-Harburg und Hamburg Hauptbahnhof war betroffen:

RE3 und RB31: Züge aus Uelzen mit Fahrtziel Hamburg Hauptbahnhof enden in Winsen

RE3 und RB31: Züge mit Fahrtziel Uelzen beginnen in Winsen

RE4 und RB41: Züge aus Bremen mit Fahrtziel Hamburg enden in Buchholz

RE4 und RB41: Züge mit Fahrtziel Bremen beginnen in Buchholz. (wk/dpa)

Dieser Artikel wurde am 31.05.2017 um 17:18 Uhr aktualisiert.