Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) konkretisiert seine Pläne für eine „Zukunftskommission“, die vor dem Hintergrund einer verbesserten Haushaltslage ab 2020 Vorstellungen zum Kurs des kleinsten Bundeslandes entwickeln soll. Was es mit diesem Projekt auf sich hat, soll am Mittwoch Gegenstand einer Regierungserklärung in der Bürgerschaft sein. Hintergrund ist das Ja von Bundestag und Bundesrat zur Neuregelung der Bund-Länder-Finanzen in der vergangenen Woche. Wie berichtet, schneidet Bremen dabei mittelfristig deutlich besser ab als bisher.

Für welche Schwerpunkte soll das Geld eingesetzt werden? Bereits im Januar hatte Sieling angekündigt, ein Gremium einzuberufen, das sich mit dieser Frage auseinandersetzt. „Es geht darum, in den Dialog zu treten und aufzuhören zu schmollen. Wenn wir das nicht als Gemeinschaftsleistung sehen, dann passiert mit dem Geld nichts Gescheites", sagte der Bürgermeister seinerzeit bei einer Veranstaltung in der Handelskammer.

In seiner Regierungserklärung will Sieling nun offenbar präziser darlegen, wie er sich die Arbeit der "Zukunftskommission" vorstellt und wie sie zusammengesetzt sein soll. Eine Namensliste mit Experten und Akteuren der Stadtgesellschaft existiert intern offenbar bereits.

Sitzungswoche beginnt am Dienstag

Die Sitzungswoche des Parlaments beginnt an diesem Dienstag mit der Stadtbürgerschaft, also dem Kommunalparlament der Stadtgemeinde. Erster Tagesordnungspunkt ist um 14 Uhr die Fragestunde, in der die einzelnen Senatsressorts Anfragen der Abgeordneten beantworten.

Weitere Beratungspunkte sind der bauliche Zustand der örtlichen Schulen (15 Uhr), die Umsetzung des Bäderkonzeptes (16 Uhr), die Zukunft des Lloydhofs in der Innenstadt (17.10 Uhr) und die Quartiersentwicklung im Umfeld der George-Albrecht-Straße in Blumenthal, einem der sozialen Brennpunkte Bremen-Nords. Dieser Tagesordnungspunkt ist für 18.10 Uhr eingeplant.

Am Mittwoch und Donnerstag tagt die Bürgerschaft als Landesparlament. Auf die Regierungserklärung des Bürgermeisters (10 Uhr) folgt zunächst eine Aussprache, bei der die Opposition, aber auch die Regierungsfraktionen zu den Vorstellungen des Bürgermeisters Stellung nehmen. Thematisch passend schließt sich daran eine Debatte über den Stand der Haushaltssanierung an.

Geburtshelferinnen stellen ihre Arbeit ein

Für 11 Uhr hat die Linke eine Aktuelle Stunde zum Thema „Hebammen vor dem Aus“ angemeldet. Wie berichtet, haben die letzten drei Bremer Beleghebammen angekündigt, ihre Tätigkeit im Juli einzustellen. Die Linken fordern, „die Wahlfreiheit bei der Geburt für werdende Mütter zu erhalten“.

Ab 12 Uhr am Mittwoch geht es – ebenfalls auf Antrag der Linken – um die Frage, wie das Land den hohen Bedarf an Erzieherinnen decken kann. Um 14.30 Uhr wird die FDP ihren Dringlichkeitsantrag zum sogenannten Netzwerk-Durchsetzungsgesetz einbringen, mit dem sie die Landesregierung auffordern will, über die Länderkammer gegen einen Gesetzentwurf von Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) vorzugehen.

Der sperrige Begriff Netzwerk-Durchsetzungsgesetz steht für eine Neuregelung im Kampf gegen Hasskommentare in sozialen Medien wie Facebook und Twitter. Diesen Unternehmen wird dem Gesetzentwurf zufolge vorgeschrieben, strafbare Inhalte innerhalb von sieben Tagen zu löschen oder zu sperren.

Rechtswidrige Inhalte im Netz

Die Freien Demokraten unterstützen zwar die Absicht des Bundesgesetzgebers, gegen rechtswidrige Inhalte im Netz entschlossener vorzugehen, sie halten aber die dafür vorgesehenen Maßnahmen für verfassungswidrig. Ab 16 Uhr folgt ein größerer Komplex zum Thema Innere Sicherheit. Auf Antrag der CDU geht es um die personelle Ausstattung der Polizei in Bremerhaven, aber auch der Gerichte und der Staatsanwaltschaft in Bremen.

Am Donnerstag beginnt der Sitzungstag um 10 Uhr mit einer Fragestunde. Ab 11 Uhr debattieren die Abgeordneten auf Wunsch der CDU darüber, ob Bremen im Umgang mit Demenzpatienten den richtigen Ansatz verfolgt. Gegen 12 Uhr wird die Bürgerschaft einen Ausschuss einsetzen, der Leitlinien für eine Reform der bremischen Verwaltung entwickeln soll. Nach der Mittagspause soll um 14.30 Uhr der Posten des Landesbeauftragten für den Datenschutz wiederbesetzt werden. Es gilt als sicher, dass die bisherige Amtsinhaberin Imke Sommer in ihrer Position bestätigt wird.

